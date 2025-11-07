Чемпионат Франции. «Париж» примет «Ренн», «ПСЖ» сыграет с «Лионом» в воскресенье

В Лиге 1 пройдут матчи 12-го тура.

В 12-м туре Лиги 1 в субботу «Марсель » примет «Брест », «Монако » Александра Головина сыграет с «Лансом».

В воскресенье «ПСЖ » Матвея Сафонова встретится с «Лионом».

Чемпионат Франции

12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

