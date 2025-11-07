0

Чемпионат Франции. «Париж» примет «Ренн», «ПСЖ» сыграет с «Лионом» в воскресенье

В Лиге 1 пройдут матчи 12-го тура.

В 12-м туре Лиги 1 в субботу «Марсель» примет «Брест», «Монако» Александра Головина сыграет с «Лансом».

В воскресенье «ПСЖ» Матвея Сафонова встретится с «Лионом».

Чемпионат Франции

12-й тур

Лига 1 Франция. 12 тур
7 ноября 19:45, Стад Жан Буэн
Париж
Не начался
Ренн
Лига 1 Франция. 12 тур
8 ноября 18:00, Стад Океан
Гавр
Не начался
Нант
Лига 1 Франция. 12 тур
8 ноября 20:05, Луи II
Монако
Не начался
Ланс
Лига 1 Франция. 12 тур
9 ноября 16:15, Стад Раймон Копа
Анже
Не начался
Осер
Лига 1 Франция. 12 тур
9 ноября 16:15, Ля Мено
Страсбур
Не начался
Лилль
Лига 1 Франция. 12 тур
9 ноября 19:45, Групама Стэдиум
Лион
Не начался
ПСЖ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Франции

Статистика чемпионата Франции

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
