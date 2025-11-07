Чемпионат Франции. «Париж» примет «Ренн», «ПСЖ» сыграет с «Лионом» в воскресенье
В Лиге 1 пройдут матчи 12-го тура.
В 12-м туре Лиги 1 в субботу «Марсель» примет «Брест», «Монако» Александра Головина сыграет с «Лансом».
В воскресенье «ПСЖ» Матвея Сафонова встретится с «Лионом».
12-й тур
7 ноября 19:45, Стад Жан Буэн
8 ноября 16:00, Стадион Велодром
8 ноября 18:00, Стад Океан
8 ноября 20:05, Луи II
9 ноября 14:00, Стад дю Мустуа
9 ноября 16:15, Стад Сен-Симфорьен
9 ноября 16:15, Стад Раймон Копа
9 ноября 16:15, Ля Мено
9 ноября 19:45, Групама Стэдиум
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
