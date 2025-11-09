  • Спортс
  • «Рейнджерс» проиграли все 7 матчей дома в этом сезоне, разница шайб – 6:23. Это антирекорд клуба по числу игр без побед на своей арене на старте регулярки
«Рейнджерс» уступили «Айлендерс» (0:5) в регулярном чемпионате НХЛ, потерпев 7-е поражение в 7 домашних матчах со старта сезона. 

У команды под руководством Майка Салливана только 1 очко в 7 домашних играх (7,1%) в этом сезоне при разнице шайб 6:23. При этом 5 из 6 шайб были заброшены в игре против «Сан-Хосе» (5:6 ОТ). 

«Рейнджерс», которые отметят 100 лет с даты своего основания в 2026 году, установили клубный антирекорд по числу игр без побед на своей арене со старта сезона.

Ранее клуб дважды начинал регулярку без побед в первых 6 играх дома (1943/44, 1950/51). 

Отметим, что гостях команда выиграла 7 из 9 матчей. С 16 очками в 16 играх нью-йоркцы идут на 12-м месте в Восточной конференции. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
logoМайк Салливан
logoНХЛ
logoРейнджерс
logoАйлендерс
