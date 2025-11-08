Кудерметова и Мертенс второй раз выиграли итоговый турнир WTA
Кудерметова и Мертенс стали чемпионками итогового турнира WTA в паре.
Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс в финале парного итогового турнира победили Тимеа Бабош и Луизу Стефани – 7:6(4), 6:1.
Россиянка и бельгийка второй раз выиграли итоговый. В 2022-м они обыграли в финале Барбору Крейчикову и Катерину Синякову.
Для Кудерметовой это десятый парный титул, для Мертенс – 23-й.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
