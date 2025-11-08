  • Спортс
  Сергей Чепиков: «Работа депутата – сложная, график очень плотный. Мы всегда на связи с избирателями, у нас не бывает отпусков»
23

Сергей Чепиков: «Работа депутата – сложная, график очень плотный. Мы всегда на связи с избирателями, у нас не бывает отпусков»

Сергей Чепиков: работа депутата сложная, у нас не бывает отпусков.

Экс-биатлонист Сергей Чепиков назвал депутатскую работу достаточно сложной.

Чепиков – двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, обладатель Кубка мира по биатлону. С 2016 года является депутатом Государственной думы, ранее был депутатом Законодательного собрания Свердловской области.

«Работа депутата достаточно сложная. Многие люди думают, что депутаты ведут не самый активный образ жизни, но это не так. Надо отрабатывать региональные недели и всегда быть в работе.

График работы депутата очень плотный. Депутаты всегда на связи с избирателями. У нас не бывает отпусков. Об этом уже говорил Вячеслав Викторович Володин. И это на самом деле так», – сказал Чепиков.

А чем все-таки занимаются спортсмены в Думе? Иногда голосуют «против»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
Политика
Государственная дума
logoСергей Чепиков
