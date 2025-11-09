Сакич после 2:1 с «Ахматом»: «Арбитр свистел невероятное количество фолов против «Спартака», а в обратную сторону – нет. Происходили неприемлемые вещи, это не впервые»

Ненад Сакич: арбитр свистел против «Спартака», а в обратную сторону не свистел.

Ненад Сакич раскритиковал работу главного арбитра матча «Ахмат » – «Спартак» Артема Чистякова.

В 15-м туре Мир РПЛ красно-белые одержали победу на выезде со счетом 2:1.

– Я человек спокойный, но сегодня происходили неприемлемые вещи – арбитр свистел невероятное количество фолов против нас, а в обратную сторону не свистел. Это происходит не первый раз.

– С этим связано, что Станкович сорвал голос?

– Да, было непросто в этом отношении. Он подсказывал ребятам и в течение игры. Но он сделал большое усилие, чтобы не получить красную карточку в этом матче, – сказал тренер «Спартака ».