Сакич после 2:1 с «Ахматом»: «Арбитр свистел невероятное количество фолов против «Спартака», а в обратную сторону – нет. Происходили неприемлемые вещи, это не впервые»
Ненад Сакич: арбитр свистел против «Спартака», а в обратную сторону не свистел.
Ненад Сакич раскритиковал работу главного арбитра матча «Ахмат» – «Спартак» Артема Чистякова.
В 15-м туре Мир РПЛ красно-белые одержали победу на выезде со счетом 2:1.
– Я человек спокойный, но сегодня происходили неприемлемые вещи – арбитр свистел невероятное количество фолов против нас, а в обратную сторону не свистел. Это происходит не первый раз.
– С этим связано, что Станкович сорвал голос?
– Да, было непросто в этом отношении. Он подсказывал ребятам и в течение игры. Но он сделал большое усилие, чтобы не получить красную карточку в этом матче, – сказал тренер «Спартака».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
