1

Гран-при Японии. Кагияма, Сато, Чха Чжун Хван, Цзинь Боян, Бричги, Риццо покажут произвольные программы

Кагияма, Сато, Чха Чжун Хван покажут произвольные программы на Гран-при Японии.

8 ноября на Гран-при Японии в Осаке фигуристы выступят с произвольными программами.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап, NHK Trophy

Осака, Япония

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 10:35 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Хару Какиучи (Япония)

2. Габриэле Франджипани (Италия)

3. Джимми Ма (США)

4. Адам Хагара (Словакия)

5. Эндрю Торгашев (США)

6. Маттео Риццо (Италия)

Вторая разминка

7. Франсуа Пито (Франция)

8. Лукас Бричги (Швейцария)

9. Цзинь Боян (Китай)

10. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

11. Шун Сато (Япония)

12. Юма Кагияма (Япония)

После короткой программы

1. Юма Кагияма (Япония) – 98,58

2. Шун Сато (Япония) – 96,67

3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 91,60

4. Цзинь Боян (Китай) – 83,92

5. Лукас Бричги (Швейцария) – 83,45

6. Франсуа Пито (Франция) – 78,24

7. Маттео Риццо (Италия) – 76,11

8. Эндрю Торгашев (США) – 75,75

9. Адам Хагара (Словакия) – 72,52

10. Джимми Ма (США) – 69,44

11. Габриэле Франджипани (Италия) – 64,78

12. Хару Какиучи (Япония) – 61,59

Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Хендрикс, Кагияма, Суй и Хань, Майя и Алекс Шибутани

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoГран-при
мужское катание
logoГран-при Японии
результаты
Хару Какиучи
logoЛукас Бричги
Чха Чжун Хван
Эндрю Торгашев
logoсборная Южной Кореи
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoсборная Китая
logoсборная Швейцарии
logoсборная США
logoсборная Франции
Маттео Риццо
logoФрансуа Пито
logoсборная Японии
сборная Словакии
Адам Хагара
Джимми Ма
Шун Сато
Габриэле Франджипани
Юма Кагияма
logoЦзинь Боян
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гран-при Японии. Кагияма выиграл короткую программу, Сато – 2-й, Чха Чжун Хван – 3-й
сегодня, 08:48
⚡ Гран-при Китая. Сато победил, Грассль – 2-й, Шайдоров – 3-й
25 октября, 12:33
Гран-при Китая. Сато лидирует после короткой программы, Грассль – 2-й, Шайдоров – 3-й
24 октября, 12:34
Главные новости
Гран-при Японии. Сакамото, Самоделкина, Ю Ен, Хендрикс, Хигучи выступят с произвольными программами
сегодня, 20:51
Майя Сарафанова: «Когда была маленькой, следила за Загитовой и Медведевой. Болела за обеих сразу»
сегодня, 20:27
Гран-при Японии. Суй и Хань, Конти и Мачии, Павлова и Святченко представят произвольные программы
сегодня, 20:10
Гран-при Японии. Фир и Гибсон, Гиньяр и Фаббри, Майя и Алекс Шибутани выйдут на лед с произвольными танцами
сегодня, 20:01
Гран-при России. «Идель». Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Осокина и Грицаенко, Артемьева и Брюханов покажут короткие программы
сегодня, 18:59
Гран-при России. «Идель». Дикиджи, Лутфуллин, Игнатов, Даниелян, Ветлугин, Мельников выступят с короткими программами
сегодня, 18:38
Гран-при России. «Идель». Садкова, Муравьева, Фролова, Хуснутдинова, Захарова, Яметова выступят с короткими программами
сегодня, 18:24
Ксения Синицына: «На Гран-при в Магнитогорске Петросян очень переживала за произвольную. Сказала ей: «Адель, ты чего, тебя здесь все только поддерживают»
сегодня, 18:11
Чемпионка Европы по фигурному катанию Сурия Бонали заявила, что грабители забрали ее медали
сегодня, 17:48
Роман Хамзин: «Семененко катается тоже под «Гладиатора». У него очень классная программа. Он мне всегда помогает, дает советы»
сегодня, 17:34
Ко всем новостям
Последние новости
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
сегодня, 19:13
Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»
сегодня, 15:16
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
вчера, 20:36
Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»
вчера, 20:23
Дмитрий Чигирев женился
5 ноября, 19:42Фото
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
3 ноября, 11:12
«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом
3 ноября, 07:50Видео
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
1 ноября, 13:18
Диана Мильто: «У нас в семье средний брат занимается хоккеем, младший пока ничем не занимается. Раньше учила его скольжению, надеюсь, что-то ему пригодилось»
1 ноября, 10:34