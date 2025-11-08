Валерий Карпин: «Динамо» не вылетит. 100%! С этими футболистами 200% не вылетит»

Карпин: «Динамо» 200% не вылетит из РПЛ.

Валерий Карпин уверен, что «Динамо» не вылетит из Мир РПЛ . Сегодня бело-голубые уступили «Акрону» (1:2).

– «Динамо» выдало худший старт за 19 лет. Сейчас «Динамо» идет по графику вылетавшей в ФНЛ команды. Гарантируете, что «Динамо» не вылетит?

– 100% это «Динамо» не вылетит. Сто процентов! Эта команда с этими футболистами 200% не вылетит.

– Было впечатление что команда сливает тренера. Они ходят пешком. Забегали, когда 1:2 стало. Что с психологией?

– Не думаю, что проблема в ногах. Два, два дня назад был поздний матч, но мы на это не сваливаем, поскольку никто 90 минут в том матче не сыграл. Дело в головах. Видимо, кто‑то думает, что пешком может кого‑то обыграть. К сожалению, – сказал Карпин.