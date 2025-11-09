Месси набрал 2+1 против «Нэшвилла», продлив голевую серию до 5 игр. У него 34+17 в 31 матче сезона МЛС
Сегодня 38-летний аргентинец сделал дубль и ассист в 3-м матче серии первого раунда Кубка МЛС с «Нэшвиллом» (4:0, 2-1).
Всего в 31 игре сезона МЛС с учетом плей-офф на счету Месси 34 гола и 17 передач.
