Месси набрал 2+1 против «Нэшвилла», продлив голевую серию до 5 игр. У него 34+17 в 31 матче сезона МЛС

Форвард «Интер Майами » Лионель Месси продлил голевую серию в МЛС до 5 игр (10 мячей на отрезке).

Сегодня 38-летний аргентинец сделал дубль и ассист в 3-м матче серии первого раунда Кубка МЛС с «Нэшвиллом » (4:0, 2-1).

Всего в 31 игре сезона МЛС с учетом плей-офф на счету Месси 34 гола и 17 передач.