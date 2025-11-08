  • Спортс
🥇🥈 Россиянка Каляндра выиграла золото на чемпионате мира по прыжкам на батуте, Заломин взял серебро

Россиянка Арина Каляндра завоевала золото на ЧМ по прыжкам на батуте.

Батутистка Арина Каляндра стала победительницей в дисциплине «акробатическая дорожка» на чемпионате мира в испанской Памплоне.

В финале российская спортсменка набрала 27,300 балла. Второе место заняла Канди Бриер-Ветийяр из Франции (27,000 балла), третьей стала бельгийка Лани Списсенс (24,500).

Еще один атлет из России Михаил Заломин взял серебро в дисциплине «двойной минитрамп». Он набрал 29,200 балла, победителем стал американец Рубен Падилла (31,300).

Россияне выступают на чемпионате мира как индивидуальные нейтральные атлеты. Турнир в Памплоне завершится 9 ноября.

