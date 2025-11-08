Рыбакина впервые выиграла итоговый и вернется в топ-5
Елена Рыбакина стала чемпионкой итогового турнира WTA.
Елена Рыбакина в финале итогового турнира WTA победила Арину Соболенко – 6:3, 7:6(0). В личных встречах она теперь уступает 6:8.
Казахстанка выиграла 11-й титул в карьере и первый на итоговом. Она не проигрывает 11 матчей подряд.
Рыбакина одержала 31-ю победу над топ-10. Теперь ее баланс против первой десятки – 31:27.
По итогам турнира она вернется в топ-5.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости