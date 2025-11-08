Рыбакина впервые выиграла итоговый и вернется в топ-5

Елена Рыбакина стала чемпионкой итогового турнира WTA.

Елена Рыбакина в финале итогового турнира WTA победила Арину Соболенко – 6:3, 7:6(0). В личных встречах она теперь уступает 6:8.

Казахстанка выиграла 11-й титул в карьере и первый на итоговом. Она не проигрывает 11 матчей подряд.

Рыбакина одержала 31-ю победу над топ-10. Теперь ее баланс против первой десятки – 31:27.

По итогам турнира она вернется в топ-5.