Гран-при Японии. Суй и Хань, Конти и Мачии, Павлова и Святченко представят произвольные программы
8 ноября на Гран-при Японии в Осаке пары выйдут на лед с произвольными программами.
Гран-при по фигурному катанию
4-й этап, NHK Trophy
Осака, Япония
Пары
Произвольная программа
Начало – 8:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)
2. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)
3. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)
Вторая разминка
4. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония)
5. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
6. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
7. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)
После короткой программы
1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 74,63
2. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 73,69
3. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 73,04
4. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) – 71,52
5. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 69,21
6. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 63,82
7. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 56,74
Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Хендрикс, Кагияма, Суй и Хань, Майя и Алекс Шибутани