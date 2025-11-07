Гран-при Японии. Суй и Хань, Конти и Мачии, Павлова и Святченко представят произвольные программы

Суй и Хань, Конти и Мачии представят произвольные программы на Гран-при Японии.

8 ноября на Гран-при Японии в Осаке пары выйдут на лед с произвольными программами.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап, NHK Trophy

Осака, Япония

Пары

Произвольная программа

Начало – 8:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)

2. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)

3. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)

Вторая разминка

4. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония)

5. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

6. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

7. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)

После короткой программы

1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 74,63

2. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 73,69

3. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 73,04

4. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) – 71,52

5. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 69,21

6. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 63,82

7. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 56,74

