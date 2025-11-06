900-й гол Овечкина, «Барса» чуть не проиграла «Брюгге», «Динамо» победило «Зенит», Дегтярев хочет расширять Fan ID, стратегия РПЛ-2030, Непомнящий вылетел с Кубка мира и другие новости

1. «Брюгге» едва не обыграл «Барсу» в 4-м туре Лиги чемпионов – 3:3! Тэйлор с ВАР отменил пенальти в штрафной «Барсы», а также гол «Брюгге» на 91-й минуте из-за фола в атаке.

В других матчах «Карабах» сыграл вничью с «Челси» (2:2), «Манчестер Сити» разгромил «Боруссию» Дортмунд (4:1), «Интер» обыграл «Кайрат» (2:1), «Бенфика» Моуринью снова проиграла – «Байеру» (0:1 ). Все результаты дня – здесь .

«Бавария» лидирует в ЛЧ после 4-го тура, «Арсенал» – 2-й, «Интер» – 3-й, «Ман Сити» – 4-й, «Реал» – 7-й, «Ливерпуль» – 8-й, «Барса» – 11-я, «Карабах» – 15-й, «Ювентус» – вне зоны плей-офф.

2. «Зенит» уступил «Динамо» (1:3) в первом матче 1/4 финала Fonbet Кубка России в Пути РПЛ. Это первое поражение петербуржцев за 16 матчей, а Карпин обыграл Семака впервые с мая 2019-го. По ходу игры Жерсон упал в штрафной «Динамо» – судья не поставил пенальти, что не понравилось Семаку.

Перед началом матча фанаты «Зенита» вывесили баннер «Наш позор вам только снится». По ходу игры фанаты «Динамо» скандировали «Зенит» – позор российского футбола», а петербуржцы оскорбляли Карпина.

«Динамо» Махачкала обыграло ЦСКА благодаря голу Магомедова с пенальти – 1:0. В ЦСКА возмутились этим 11-метровым ударом: «Девальвация судейства в поле и убийство игры таким использованием ВАР».

«Краснодар» обыграл «Оренбург» в гостях – 3:1. Эта победа стала сотой для Мусаева во главе клуба.

3. Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что систему Fan ID в России не отменят : «Решение принято в целях безопасности. Оно будет расширяться на новые матчи и кубки. Эту дискуссию можно оставить».

4. В Fonbet КХЛ «Трактор» уступил «Нефтехимику» (3:4), «Барыс» проиграл «Салавату» (1:2), «Амур» победил «Авангард» (3:2 ОТ), «Металлург» оказался сильнее «Адмирала» (2:1).

5. Александр Овечкин первым в истории забил 900 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Капитан «Вашингтона» отметился шайбой в матче с «Сент-Луисом» (6:1). Результаты игрового дня – здесь .

6. «Бруклин» обыграл «Индиану» (112:103) в чемпионате НБА, Егор Дёмин сделал 3 подбора. Результаты игрового дня – здесь .

7. РПЛ представила стратегию развития до 2030-го: инвестиционный фонд, работа над позитивным восприятием судейства, повышение влияния клубов в органах РФС. 14 000 зрителей – средняя посещаемость матчей лиги в текущем сезоне, это на 87% выше, чем в чемпионате России-2021/22.

8. На итоговом турнире WTA Анисимова обыграла Швентек, Александрова, заменившая заболевшую Киз, уступила Рыбакиной.

9. Международная федерация конного спорта допустила россиян и белорусов к участию в командных соревнованиях.

10. Кубок мира по шахматам. 1/64 финала. Непомнящий вылетел , проиграв индийцу, занимающему 237-е место в рейтинге ФИДЕ, Есипенко, Наер и Гребнев прошли в следующую стадию, Дубов и Артемьев сыграли вничью.

11. Сборная Германии показала форму к ЧМ-2026 – белую с узором в черно-красно-золотых цветах флага страны. Также Adidas представил экипировку сборных Испании , Италии и Бельгии .

12. Дмитрий Воробьев – Winline игрок месяца в РПЛ. Форвард «Локомотива» опередил Батракова, Сергеева, Агкацева и Бориско.

13. Антуан Дюпон стал самым высокооплачиваемым регбистом в мире. Он получит около 1,5 млн долларов за сезон.

14. ФИФА учредила Премию мира – «за исключительные и выдающиеся поступки». Ранее Инфантино говорил, что Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира.

15. Том Брэди признался, что клонировал свою собаку: «Нам дали второй шанс».

Цитаты дня.

Депутат Ющенко о Fan ID: «Никто не видит плюсы, только Дегтярев и чиновники рядом. Какой смысл расширять? Некуда деньги девать? Порядок и так был, ФСБ хорошо работает»

Владимир Путин: «По итогам прошлого года уже для более 80 миллионов россиян спорт стал неотъемлемой частью жизни»

Дмитрий Васильев: «Запад дал Норвегии зеленый свет в завоевании олимпийских медалей, используя весь допинг, который только возможен»

Евгений Рылов: «Выступать лучше в нейтральном статусе, чем вообще не выступать. Возможно, мое решение отказаться от него было не совсем верным»

Дегтярев о легионерах: «Некоторые матчи РПЛ напоминают турнир стран Латинской Америки, наши тренеры ощущают себя лишним звеном. Развитие футбола не может быть передано на аутсорс»