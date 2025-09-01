  • Спортс
  • Жаркая ничья ЦСКА и «Краснодара», Кордоба грозится уйти из РПЛ после красной, «Ливерпуль» обыграл «Арсенал», победа Пиастри, «Барса» потеряла очки, Рудковская против Тутберидзе и другие новости
27

1. ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью в главном матче 7-го тура Мир РПЛ – 1:1. Один из голов Кисляка отменили, Кордоба забил и получил красную карточку, пнув мяч в Мойзеса и шипами зацепив руку защитника соперника. И ЦСКА, и «Краснодар» не получили пенальти за игру рукой со стороны соперников.

После матча Кордоба заявил, что готов уйти из «Краснодара» из-за судейства. Мусаев тоже жаловался на арбитров, а также обвинил тренерский штаб ЦСКА в неуважении и хамстве. В ответ Челестини призвал уважать людей, приехавших работать в Россию.

«Локомотив» упустил победу над «Крыльями Советов» (2:2), ведя 2:0 после 1-го тайма. Раков сравнял на 96-й с пенальти, гол Комличенко отменили после ВАР, Николая удалили с поля.

Московское «Динамо» проиграло махачкалинскому на выезде – 0:1. У команды Карпина 1 победа и 5 поражений в 7 матчах августа и худший старт с 2019-го.

«Балтика» обыграла «Акрон» на выезде (2:0). Команда Андрея Талалаева еще ни разу не проиграла в чемпионате.

«Краснодар» лидирует в РПЛ после 7-го тура, ЦСКА, «Балтика» и «Локомотив» отстают на 1 очко. «Зенит» – 5-й, «Спартак» – 6-й.

2. «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» благодаря голу Собослаи со штрафного (1:0) и вышел на чистое первое место в АПЛ. Андрей Аршавин посетил матч и напомнил о покере на «Энфилде», показав 4 пальца. «Манчестер Сити» проиграл «Брайтону», забив первым – 1:2. Другие результаты тура – здесь.

3. «Барселона» не смогла обыграть «Райо» на выезде – 1:1. Перес ответил на гол Ямаля с пенальти. «Реал» и «Атлетик» с 9 очками лидируют в Ла Лиге после трех туров, «Барселона» – 4-я, «Атлетико» – 16-й.

4. Гран-при «Формулы-1» в Нидерландах. Пиастри выиграл гонку и до 34 очков увеличил отрыв от Норриса после схода соперника, Ферстаппен – 2-й, новичок «Ф-1» Аджар завоевал первый подиум и сломал трофей. Хэмилтон и Леклер сошли.

5. Новак Джокович, Карлос Алькарас и Тэйлор Фриц вышли в четвертьфинал US Open. В женской сетке Арина Соболенко пробилась в 1/4 финала, а Елена Рыбакина выбыла из турнира, проиграв Маркете Вондроушовой.

6. Яна Рудковская заявила, что Тутберидзе ничего не добилась в спорте как фигуристка: «Знаю ее как тренера, но как спортсмена ее не видела. Ты никак не состоялась в спорте, я вообще не знаю, кто ты». За эти слова супругу Евгения Плющенко раскритиковали Татьяна Тарасова и Алексей Железняков.

7. Даниил Медведев расстался с тренером Жилем Серварой, с которым работал с 2017-го.

8. Евробаскет-2025. Трипл-дабл Дончича помог Словении обыграть Бельгию, Израиль нанес первое поражение Франции.

9. «Интер» дома уступил «Удинезе» во 2-м туре Серии А – 1:2. «Ювентус» обыграл «Дженоа» на выезде благодаря голу Влаховича – 1:0.

10. Трансферные новости. Фабрицио Романо написал, что «Аль-Иттихад» начал переговоры о переходе Жерсона из «Зенита», но затем удалил твит. Петербуржцы готовы рассматривать предложения по Жерсону от 50 млн евро. «Ньюкасл» готов продать Исака «Ливерпулю» за 130 млн фунтов. «МЮ» договорился с Эми Мартинесом и сделал запрос в «Астон Виллу» насчет трансфера. Йоан Висса заявил, что хочет покинуть «Брентфорд».

11. Семерых российских гандболистов осудили за договорные матчи на юношеском чемпионате Европы-2021.

12. «Сочи» должен заплатить Морено 2 млн евро в случае увольнения, стороны ищут компромисс. Клуб может возглавить Осинькин.

13. Фийон-Майе упустил победу на City Biathlon, приветствуя зрителей на финише. Он не заметил, как его догнал Перро.

14. «Интер Майами» Лионеля Месси проиграл «Сиэтлу» (0:3) в финальном матче Кубка лиг, нанеся 1 удар в створ. После игры на поле произошла стычка, Луис Суарес плюнул в сотрудника «Саундерс». 

Цитаты дня.

Забарный о Сафонове: «Я должен взаимодействовать с ним на профессиональном уровне и буду выполнять обязательства перед «ПСЖ»

Карпин на вопрос о возможном уходе из «Динамо» после 0:1 с «Махачкалой»: «А чего нет? Первый раз, что ли?»

Сперцян о поведении Челестини: «Есть тенденция по неуважению к «Краснодару». Все против нас, но мы не сдаемся. И в прошлом году так было: конкуренты, судьи»

Родри после двух поражений «Сити» подряд: «Я не Месси, не могу вернуться и начать приносить команде победу за победой»

Яна Рудковская: «Если бы Трусова не перешла, она могла бы выиграть Олимпийские игры. Плющенко очень ею горел»

Юлия Ефимова: «Плавание может конкурировать с футболом по популярности. Фигурное катание еще лет 10 назад мало кто знал и смотрел. Сейчас они чуть ли не популярнее футбола»

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги27391 голос
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
