Хиддинк об игре Сафонова и Забарного за «ПСЖ»: «Все люди должны жить в мире. Футбол может помочь, как эти два игрока»

Хиддинк уверен, что футбол может способствовать наступлению мира.

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк верит в то, что футбол может способствовать наступлению мира.

В среду российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный впервые вместе сыграли за парижскую команду – в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Атлетика» (0:0).

– Приблизит ли совместная игра Сафонова и Забарного за «ПСЖ» мир?

– Все люди должны жить в мире. Надеюсь, однажды великие лидеры будут придерживаться того же подхода и станут мудрее…

Конечно, футбол может помочь, как эти два игрока – Сафонов и Забарный! – сказал Хиддинк.

У Сафонова сухарь в ЛЧ. Он впервые сыграл с Забарным

