Хиддинк об игре Сафонова и Забарного за «ПСЖ»: «Все люди должны жить в мире. Футбол может помочь, как эти два игрока»
Хиддинк уверен, что футбол может способствовать наступлению мира.
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк верит в то, что футбол может способствовать наступлению мира.
В среду российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный впервые вместе сыграли за парижскую команду – в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Атлетика» (0:0).
– Приблизит ли совместная игра Сафонова и Забарного за «ПСЖ» мир?
– Все люди должны жить в мире. Надеюсь, однажды великие лидеры будут придерживаться того же подхода и станут мудрее…
Конечно, футбол может помочь, как эти два игрока – Сафонов и Забарный! – сказал Хиддинк.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
