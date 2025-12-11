Кала об обвинениях в том, что он назвал Диакаби «черным дерьмом»: «Я стал жертвой публичного линчевания. Где презумпция невиновности? Влез политик, который даже не знал, где находится Кадис»

Хуан Кала вспомнил, как его обвиняли в расизме.

Бывший защитник «Кадиса » Хуан Кала высказался о расистском скандале со своим участием.

Напомним, в 2021 году защитник «Валенсии» Муктар Диакаби обвинил Калу в расизме, он сообщил судье: «Он назвал меня черным дерьмом ». Матч прерывался на 25 минут, однако позже был доигран.

Специализирующаяся на чтении по губам компания, к которой обратилась Ла Лига , не выявила расистских оскорблений со стороны Калы.

«Я стал жертвой публичного линчевания. Никто не задавал никаких вопросов. В дело влез политик, который даже не знал, где находится Кадис. Они не спрашивали, что произошло и как, им было все равно.

Мне запомнился заголовок на первой полосе Marca: «Мы все Диакаби». Где презумпция невиновности в отношении испанского футболиста? В отношении игрока Ла Лиги? Я не говорю, что у меня больше прав, чем у кого-либо другого, но у меня должны быть те же права, что и у всех остальных.

Я чувствовал, что меня преследуют и линчуют. Каждое мое движение, выражение моего лица. Они делали все, чтобы выставить меня... Мы думали, что они могут сфабриковать доказательства.

Он сам попал в переделку, из которой не мог выбраться, его заставили это сделать. Габриэл Паулиста – один из главных виновников этого, его поддержал Гайя , который сказал: «Он это сказал? Давайте тогда уйдем [с поля]». Если вы слышали, что я что-то сказал, то почему вернулись из раздевалки? Но какое им дело до последствий?» – сказал Кала в подкасте Ojú qué.