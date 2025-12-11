  • Спортс
  «В ФИФА подумали: «Ого, Трамп делает все, чтобы заключить соглашения там, где другим это казалось невозможным». Глава рабочей группы Белого дома по проведению ЧМ о премии мира
«В ФИФА подумали: «Ого, Трамп делает все, чтобы заключить соглашения там, где другим это казалось невозможным». Глава рабочей группы Белого дома по проведению ЧМ о премии мира

В Белом доме высказались о вручении премии мира ФИФА Дональду Трампу.

Глава рабочей группы Белого дома по проведению чемпионата мира-2026 Эндрю Джулиани высказался о вручении премии мира ФИФА президенту США Дональду Трампу.

Трамп получил награду от президента ФИФА Джанни Инфантино на жеребьевке ЧМ-2026

– Что касается премии мира, то ФИФА просто пришла к вам и сказала: «Мы хотели бы это сделать». Или это вы сказали: «Это может быть хорошей идеей»? Как это работает?

– Господин Инфантино посетил саммит мира в октябре [где было достигнуто соглашение о прекращении огня между Израилем и Палестиной]. Я думаю, что [присуждение премии] стало результатом этого.

Но, конечно, ни Белый дом, ни наша рабочая группа не предлагали это сделать. Я думаю, что в ФИФА просто посмотрели и осознали: «Ого, этот президент действительно делает все, что в его силах, чтобы заключить мирные соглашения там, где другие президенты даже не думали, что это возможно, или, возможно, пытались и потерпели неудачу». Было здорово видеть, что его наградили за эти невероятные усилия, – сказал Джулиани. 

