«Краснодару» не дали пенальти после попадания мяча в руку Жоао Виктору в штрафной ЦСКА

«Краснодару» не дали пенальти после игры рукой Жоао Виктора в штрафной ЦСКА.

Команды встречаются на «ВЭБ Арене» в матче 7-го тура Мир РПЛ (1:1, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 81-й минуте мяч попал в локоть Жоао Виктору в штрафной армейцев после подачи Сергея Петрова . Футболисты «Краснодара » и главный тренер команды Мурад Мусаев требовали назначить 11-метровый, но главный арбитр матча Рафаэль Шафеев не зафиксировал нарушения правил, ВАР также не вмешался в эпизод.

Скриншот: трансляция «Матч ТВ»