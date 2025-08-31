«Краснодару» не дали пенальти после попадания мяча в руку Жоао Виктору в штрафной ЦСКА
«Краснодару» не дали пенальти после игры рукой Жоао Виктора в штрафной ЦСКА.
Команды встречаются на «ВЭБ Арене» в матче 7-го тура Мир РПЛ (1:1, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 81-й минуте мяч попал в локоть Жоао Виктору в штрафной армейцев после подачи Сергея Петрова. Футболисты «Краснодара» и главный тренер команды Мурад Мусаев требовали назначить 11-метровый, но главный арбитр матча Рафаэль Шафеев не зафиксировал нарушения правил, ВАР также не вмешался в эпизод.
Скриншот: трансляция «Матч ТВ»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
