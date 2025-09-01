Суарес плюнул в сотрудника «Сиэтла» на фоне 0:3 в финале Кубка лиг. Между игроками «Интер Майами» и «Саундерс» возникла стычка после матча

Луис Суарес плюнул в сотрудника «Сиэтла» после финала Кубка лиг.

«Интер Майами » проиграл «Сиэтл Саундерс » (0:3) в финальном матче Кубка лиг.

После завершения игры между футболистами и выбежавшими на поле тренерами и сотрудниками возникла потасовка, в которой участники стычки обменивались толчками.

В ходе конфликтной ситуации 38-летний нападающий «Интер Майами» что-то высказывал одному из сотрудников «Сиэтла», после чего плюнул ему в лицо.

На данный момент неизвестно, получит ли Луис Суарес дисквалификацию за этот эпизод.

Фото: скриншот из трансляции