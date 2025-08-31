  • Спортс
  «Манчестер Сити» проиграл «Брайтону», забив первым – 1:2! Груда принес победу на 89-й, 39-летний Милнер реализовал пенальти
«Манчестер Сити» проиграл «Брайтону», забив первым – 1:2! Груда принес победу на 89-й, 39-летний Милнер реализовал пенальти

«Манчестер Сити» проиграл «Брайтону» (1:2) на выезде в 3-м туре АПЛ.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Игра проходила на стадионе «Фолмер AMEX Стэдиум».

Эрлинг Холанд открыл счет на 34-й минуте. Джеймс Милнер на 67-й минуте отличился с пенальти. Браян Груда на 89-й вывел хозяев вперед.

Премьер-лига. 3 тур
31 августа 13:00, Фолмер AMEX Стэдиум
Брайтон
Завершен
2 - 1
Манчестер Сити
Матч окончен
Минте   Коппола
90’
+5’
  Груда
89’
85’
Хусанов   Рубен Диаш
85’
Матеуш Нунеш   Льюис
Велтман
77’
72’
Мармуш   Доку
72’
Бернарду Силва   О`Райли
69’
Аит-Нури
  Милнер
67’
63’
Хусанов
Гомес   Груда
61’
Уэлбек   Рюттер
61’
Хиншелвуд   Айяри
61’
Балеба   Милнер
60’
2тайм
Перерыв
34’
  Холанд
ван Хекке
16’
Брайтон
Вербрюгген, де Кейпер, Данк, ван Хекке, Велтман, Хиншелвуд, Балеба, Митома, Гомес, Минте, Уэлбек
Запасные: Стил, Боскальи, Кадыоглу, О`Райли, Балеба, Уэлбек, Минте, Хиншелвуд, Гомес
1тайм
Манчестер Сити:
Траффорд, Аит-Нури, Хусанов, Стоунз, Матеуш Нунеш, Рейндерс, Родри Эрнандес, Бернарду Силва, Бобб, Мармуш, Холанд
Запасные: Гюндоган, Хусанов, Матеуш Нунеш, Мармуш, Аканджи, Аке, Нико Гонсалес, Бернарду Силва, Эдерсон
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
