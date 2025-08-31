«Манчестер Сити» проиграл «Брайтону», забив первым – 1:2! Груда принес победу на 89-й, 39-летний Милнер реализовал пенальти

«Манчестер Сити» проиграл «Брайтону» (1:2) на выезде в 3-м туре АПЛ.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Игра проходила на стадионе «Фолмер AMEX Стэдиум».

Эрлинг Холанд открыл счет на 34-й минуте. Джеймс Милнер на 67-й минуте отличился с пенальти. Браян Груда на 89-й вывел хозяев вперед.

