Матч окончен
«Манчестер Сити» проиграл «Брайтону», забив первым – 1:2! Груда принес победу на 89-й, 39-летний Милнер реализовал пенальти
«Манчестер Сити» проиграл «Брайтону» (1:2) на выезде в 3-м туре АПЛ.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Игра проходила на стадионе «Фолмер AMEX Стэдиум».
Эрлинг Холанд открыл счет на 34-й минуте. Джеймс Милнер на 67-й минуте отличился с пенальти. Браян Груда на 89-й вывел хозяев вперед.
Премьер-лига. 3 тур
31 августа 13:00, Фолмер AMEX Стэдиум
Завершен
2 - 1
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости