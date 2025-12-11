На стадионе «Хаки» полностью сгорела трибуна, в поджоге подозревают троих подростков младше 15 лет. Клуб вылетел из чемпионата Финляндии по итогам сезона
Троих подростков обвиняют в поджоге стадиона в Финляндии.
На стадионе финского клуба «Хака» произошел пожар.
В результате инцидента полностью сгорела одна из трибун, а также пострадал искусственный газон. Полиция в ходе расследования выяснила, что в момент начала пожара на месте происшествия находились трое подростков младше 15 лет.
В заявлении правоохранительных органов говорится, что один из трех подозреваемых признался в поджоге предмета, с которого огонь перекинулся дальше.
Согласно финскому законодательству, лица, не достигшие 15-летнего возраста, не могут нести уголовную ответственность. Однако это не освобождает их от обязательства возместить причиненный ущерб, пояснили в полиции.
«Хака» – девятикратный чемпион Финляндии. По итогам сезона-2025 клуб вылетел из высшей лиги.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Yle
