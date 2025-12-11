На стадионе «Хаки» полностью сгорела трибуна, в поджоге подозревают троих подростков младше 15 лет. Клуб вылетел из чемпионата Финляндии по итогам сезона

Троих подростков обвиняют в поджоге стадиона в Финляндии.

На стадионе финского клуба «Хака » произошел пожар.

В результате инцидента полностью сгорела одна из трибун, а также пострадал искусственный газон. Полиция в ходе расследования выяснила, что в момент начала пожара на месте происшествия находились трое подростков младше 15 лет.

В заявлении правоохранительных органов говорится, что один из трех подозреваемых признался в поджоге предмета, с которого огонь перекинулся дальше.

Согласно финскому законодательству, лица, не достигшие 15-летнего возраста, не могут нести уголовную ответственность. Однако это не освобождает их от обязательства возместить причиненный ущерб, пояснили в полиции.

«Хака» – девятикратный чемпион Финляндии. По итогам сезона-2025 клуб вылетел из высшей лиги.