Тарасова раскритиковала слова Рудковской в адрес Тутберидзе: «Так высказываться – это просто себя не уважать. Стыдно за Яну»

Тарасова раскритиковала слова Рудковской в адрес Тутберидзе.

Яна Рудковская , супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, ранее высказалась об Этери Тутберидзе: «Я ее знаю как тренера, но как спортсмена не видела. Ты никак не состоялась в спорте, я вообще не знаю, кто ты. Но ты состоялась как тренер – молодец, никто не спорит ».

«Слова Рудковской в адрес Тутберидзе? Это вообще несусветная глупость. Говорить так про тренера, воспитавшего целую плеяду настоящего женского катания, девочек, которые потрясли мир в полном смысле этого слова, про тренера, который придумал, как это сделать, про нашего тренера! Как можно высказываться в таком тоне, буквально не понимая, что к чему? Это просто безобразно.

Как себе позволяют люди, не имеющие к этому отношения, так безнравственно себя вести – не знаю. Никогда не хотела слышать такое от Яны. Женя Плющенко – человек, с которым она работает. Он выдающийся наш спортсмен. И она вот так позволяет высказываться о Тутберидзе… Это просто себя не уважать.

Это еще раз показывает, что она ничего не понимает, что она не тонкий и не глубокий человек, что она может позволить себе сказать любую гадость в отношении грамотного и выдающегося человека. Просто стыдно за Яну», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова .