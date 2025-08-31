Рудковская о Тутберидзе: «Знаю ее как тренера, но как спортсмена ее не видела. Ты никак не состоялась в спорте, я вообще не знаю, кто ты»

Рудковская заявила, что Тутберидзе ничего не добилась в спорте как фигуристка.

«Правильно сказать, что у меня к ней неоднозначное отношение. Борисов в одном интервью ее спросил: «Вот есть Плющенко, условно говоря» А она отвечает: «А он есть»? Борисов говорит: «Не знаю». Она: «Я тоже».

Как я могу относиться к ней после этого интервью? Ну это как минимум странный ответ человека, который варится 24/7 в фигурном катании. Безусловно, Евгений не является мастодонтом в тренерстве. Евгений является выдающимся российским одиночником, мировой легендой спорта, самым титулованным спортсменом этого века. У человека четыре олимпийские медали на четырех различных Олимпиадах.

Ты можешь его не уважать как тренера, не считаться с ним как с тренером, но сказать про такого человека, который столько в спорте достиг... Ты-то как раз в спорте ничего не достигла. Я даже пыталась найти ее хоть одно выступление.

Тарасову нашла, Мишина нашла. Ее я не нашла. Я ее знаю как тренера, но как спортсмена я тебя не видела. Ты никак не состоялась в спорте, я вообще не знаю, кто ты. Но ты состоялась как тренер – молодец, никто не спорит. Но как ты можешь сказать про своего коллегу «а он есть»?

Странный ответ. Борисов мне потом сказал: «Я даже не знал, чего ответить». Ну это странно. Во взрослых всегда было противостояние Муравьевой с Акатьевой, Муравьевой с Петросян. Возьмем прошлый сезон: Макар Игнатов против Самсонова и против Мозалева.

У юниоров: Алексакин и Сарновский против Арсения Федотова. Елена Костылева против Базылюк и Двоеглазовой. Постоянно идет противостояние двух самых упоминаемых тренеров. К сожалению или к счастью, она это заслужила своей тренерской работой. Такое пристальное внимание к Евгению – потому что он великий спортсмен. Но он как никак 8 лет тренирует, хотя мог бы ничего не делать. Но человек работает. Каждый божий день тренирует.

Ну что за вопрос – «а он есть»? Я считаю, что это полнейшее неуважение. И вот такая Этери Тутберидзе мне не понятна», – рассказала Яна Рудковская в интервью Евгении Медведевой.

Видели молодую Тутберидзе на льду? За три месяца вытянулась на 22 см, каталась с Авербухом, закончила после работы с Тарасовой