Влахович забил в обоих турах Серии А, выйдя на замену. «Ювентус» пытался продать форварда

Душан Влахович забивает во втором матче Серии А подряд.

Нападающий «Ювентуса » отличился на 73-й минуте матча 2-го тура с «Дженоа » (1:0), спустя 11 минут после выхода на замену.

В прошлой игре серб забил «Парме» (2:0), также выйдя со скамейки.

«Ювентус» пытался продать Влаховича этим летом из-за высокой зарплаты. Интерес к нападающему проявляет «Милан».