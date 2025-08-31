Влахович забил в обоих турах Серии А, выйдя на замену. «Ювентус» пытался продать форварда
Душан Влахович забивает во втором матче Серии А подряд.
Нападающий «Ювентуса» отличился на 73-й минуте матча 2-го тура с «Дженоа» (1:0), спустя 11 минут после выхода на замену.
В прошлой игре серб забил «Парме» (2:0), также выйдя со скамейки.
«Ювентус» пытался продать Влаховича этим летом из-за высокой зарплаты. Интерес к нападающему проявляет «Милан».
Да
Нет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости