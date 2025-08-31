Гол Кисляка «Краснодару» отменили после ВАР из-за фола Жоао Виктора на Кордобе в начале атаки
Первый гол Матвея Кисляка «Краснодару» отменили из-за фола ЦСКА в атаке.
ЦСКА принимает «Краснодар» в 7-м туре Мир РПЛ. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, первый тайм).
Кисляк забил на 27-й минуте после передачи Данила Кругового. Главный арбитр матча Рафаэль Шафеев после просмотра видеоповтора не засчитал гол из-за фола защитника армейцев Жоао Виктора на форварде «Краснодара» Джоне Кордобе в начале голевой атаки.
Через несколько минут Кисляк снова забил – этот гол засчитали.
Скриншот: трансляция «Матч ТВ»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
