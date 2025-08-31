Гол Кисляка «Краснодару» отменили после ВАР из-за фола Жоао Виктора на Кордобе в начале атаки

Первый гол Матвея Кисляка «Краснодару» отменили из-за фола ЦСКА в атаке.

ЦСКА принимает «Краснодар» в 7-м туре Мир РПЛ . Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, первый тайм).

Кисляк забил на 27-й минуте после передачи Данила Кругового. Главный арбитр матча Рафаэль Шафеев после просмотра видеоповтора не засчитал гол из-за фола защитника армейцев Жоао Виктора на форварде «Краснодара » Джоне Кордобе в начале голевой атаки.

Через несколько минут Кисляк снова забил – этот гол засчитали.

Скриншот: трансляция «Матч ТВ»