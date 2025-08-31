Семерых российских гандболистов осудили за договорные матчи на юношеском чемпионате Европы-2021

Семерых российских гандболистов осудили за договорные матчи на юношеском ЧЕ-2021.

Суд в Москве вынес обвинительный приговор семерым бывшим российским гандболистам Георгию Кириленко, Даниилу Дмитриеву, Александру Морозову, Никите Гоголеву, Максиму Ермолину, Дмитрию Кандыбину и Дмитрию Фролову по делу об организации договорных матчей на юношеском чемпионате Европы в 2021 году.

«Суд приговорил Морозова А. Ю. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 184 УК РФ, за которое назначить ему наказание в виде штрафа в размере 350 000 рублей. <…> Фролова Д. В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 184 УК РФ, за которое назначить ему наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей», – говорится в решении суда.

Остальные гандболисты оштрафованы на 300 тысяч рублей.

Во время юношеского ЧЕ-2021 все семеро через третьих лиц делали ставки в букмекерских конторах и после обеспечивали необходимый для незаконного обогащения результат. Как установил суд, организатором схемы был Морозов. Он и привлек к преступной деятельности остальных игроков. Все подсудимые признали вину.

На том турнире сборная России проиграла 7 матчей из 8 и заняла 15-е место.