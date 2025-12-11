  • Спортс
  • Газзаев про Талалаева: «Так вести себя – это ни в какие ворота не лезет. Нужно спуститься на землю. Видимо, у него никогда не было таких результатов, чуть‑чуть возомнил о себе человек»
Газзаев про Талалаева: «Так вести себя – это ни в какие ворота не лезет. Нужно спуститься на землю. Видимо, у него никогда не было таких результатов, чуть‑чуть возомнил о себе человек»

Валерий Газзаев: выходки Талалаева его не красят, это ни в какие ворота не лезет.

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о поведении Андрея Талалаева.

– Вам нравится работа Талалаева с «Балтикой?

– Опять же, все покажет конечный результат, но на меня произвело впечатление выступление «Балтики». Единственное, Талалаев должен быть чуть скромнее, его выходки не красят тренера. Он это на всю страну делает… Ему необходимо спуститься на землю.

Видимо, у него никогда не было таких результатов, чуть‑чуть, так сказать, возомнил о себе человек – это неправильно. Так себя вести ни в коем случае нельзя! Эмоции бывают у каждого тренера, но вести себя так – это ни в какие ворота не лезет, – сказал Газзаев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
