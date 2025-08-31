Ямаль заработал пенальти в игре с «Райо» и сам забил. Судья Бускетс не ходил смотреть повтор из-за перебоев в работе ВАР на стадионе в Мадриде

Ламин Ямаль реализовал заработанный пенальти в игре с «Райо Вальекано».

«Барселона » проводит выездной матч 3-го тура Ла Лиги (1:0, перерыв).

На 37-й минуте Ямаль заработал пенальти. Пеп Чаваррия сбил вингера сине-гранатовых в своей штрафной. Ямаль открыл счет с точки.

Изображения: кадры из трансляции

Как передает Marca, судья встречи Матео Бускетс не имел возможности посмотреть повтор эпизода из-за нарушений в работе ВАР.

Перед стартовым свистком судья встречи Матео Бускетс сообщил тренерам команд, что матч начнется без технологии ВАР из-за сбоев в коммуникации с комнатой ВОР.

Согласно протоколу, игра должна начинаться в строго назначенное время. На 12-й минуте судья матча жестом показал в сторону скамеек, что соединение восстановлено и с этого момента ВАР может быть использован.

Однако Бускетс не имел возможности просматривать повторы на мониторе на стадионе – окончательные решения принимали ассистенты. Утверждается, что с течением времени ситуация с тем, работает ВАР или нет, оставалась неясной.