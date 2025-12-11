  • Спортс
  Васант Балан про интервью Салаха: «Нужно уметь вовремя уходить. Он должен как лидер признать: да, я не в форме, не даю ассисты и голы. «Ливерпулю» тоже нужно перестраиваться»
Васант Балан про интервью Салаха: «Нужно уметь вовремя уходить. Он должен как лидер признать: да, я не в форме, не даю ассисты и голы. «Ливерпулю» тоже нужно перестраиваться»

Васант Балан считает, что Мохамед Салах не ушел вовремя из «Ливерпуля».

Ранее египтянин раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не попал в стартовый состав в трех матчах подряд: «Мне больно. Я выиграл АПЛ, забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?»

«Классический кейс о том, что нужно уметь вовремя уходить, расставаться и заканчивать какие-то отношения. Когда ты провел суперсезон, привел команду к очень важному чемпионству, потому что «Ливерпуль», напоминаю, при [Юргене] Клоппе всего один раз его выиграл, и ты сам личную статистику такую показал и при этом не взял «Золотой мяч», у тебя все равно будет спад. Плюс трагедия летом с [Диогу] Жотой, всем же понятно, что она повлияла.

Нужно было уходить, менять обстановку, но он остался. Тут еще обстоятельства сыграли: не только Салах же не в форме, но вот это неправильно с точки зрения Мохамеда. Он должен как лидер признавать: да, я не в форме, не даю ассисты и голы, импакт на матч. И ничего страшного, что ты провел три матча на скамейке запасных.

Но видно, что это эмоциональная история и, скорее всего, нужно менять обстановку. Летом чемпионат мира, ему нужно как-то перестраиваться, перезагружаться, и «Ливерпулю» тоже нужно перестраиваться, менять схему, перераспределять функционал, лидерские качества. Например, сделать [Доминика] Собослаи таким же лидером команды, суперуниверсалом, готовым работать на команду, а [Флориана] Виртца – свободным художником.

Либо у него будет личный разговор с [Арне] Слотом, они общаются, решают, понимают, что команда впереди всех по важности, Салах берет себя в руки и проводит хорошо вторую половину сезона, помогает «Ливерпулю» вернуться в топ-4 хотя бы, в Лиге чемпионов чего-то добиться, и летом уходит. Либо прямо зимой уходит», – заявил блогер в шоу «#ВыдалБазу» на ВидеоСпортсе’‘.

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: ВидеоСпортс’‘
