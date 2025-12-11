Гранат посоветовал «Спартаку» и «Динамо» рассмотреть кандидатуру Тедеева: «Клубы РПЛ переоценивают иностранцев. Многие россияне доказали готовность работать в топ-командах»

Владимир Гранат: клубы РПЛ переоценивают иностранцев и недооценивают россиян.

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат посоветовал «Спартаку» и «Динамо» рассмотреть кандидатуру главного тренера «Акрона» Заура Тедеева .

«По моему мнению, клубы РПЛ переоценивают иностранцев и недооценивают россиян. Есть много российских тренеров, которые своей работой доказали готовность работать в топ-командах. Например, наставник «Акрона». Лично мне нравится, как играют тольяттинцы. Считаю, что «Динамо » и «Спартаку » стоит рассмотреть кандидатуру Тедеева.

Да, понятно, что давление со стороны динамовских и спартаковских болельщиков на Заура Эдуардовича будет сильнее, но в составе бело-голубых и красно-белых есть опытные игроки, которые готовы будут помочь наставнику преодолеть трудности. Тот же Роман Зобнин , лидер раздевалки», – сказал Гранат.