Родри после двух поражений «Сити» подряд: «Я не Месси, не могу вернуться и начать приносить команде победу за победой»

Родри признал, что влияет на игру не так сильно, как Лионель Месси.

Полузащитник пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы. В текущем чемпионате Англии он сыграл в двух матчах, в том числе сегодня против «Брайтона» (1:2).

«Я не Месси. Я не могу вернуться и начать приносить команде победу за победой. Это коллективная работа. Когда мы прежде побеждали, мне требовалась помощь всех партнеров.

Конечно, мне еще только предстоит вернуться на свой лучший уровень, а каждому из нас надо смотреть на себя, потому что это командный вид спорта. Надеюсь, мы будем играть лучше после паузы на матчи сборных», – сказал полузащитник в интервью Sky Sports.