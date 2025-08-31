Карпин на вопрос о возможном уходе из «Динамо» после 0:1 с «Махачкалой»: «А чего нет? Первый раз, что ли?»
Валерий Карпин ответил на вопрос об отставке после поражения «Динамо».
Бело-голубые проиграли махачкалинскому «Динамо» на выезде со счетом 0:1 в 7-м туре Мир РПЛ. Команда Карпина занимает 9-е место в турнирной таблице с 8 очками.
– А вы готовы так просто уйти?
– А чего нет? Первый раз, что ли? – заявил главный тренер «Динамо».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
