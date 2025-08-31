Карпин на вопрос о возможном уходе из «Динамо» после 0:1 с «Махачкалой»: «А чего нет? Первый раз, что ли?»

Валерий Карпин ответил на вопрос об отставке после поражения «Динамо».

Бело-голубые проиграли махачкалинскому «Динамо» на выезде со счетом 0:1 в 7-м туре Мир РПЛ . Команда Карпина занимает 9-е место в турнирной таблице с 8 очками.

– А вы готовы так просто уйти?

– А чего нет? Первый раз, что ли? – заявил главный тренер «Динамо ».