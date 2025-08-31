Мусаев о судействе с ЦСКА: «Арбитр испортил игру. Убегает Кордоба – нет красной. Фолит тот же игрок – это вторая желтая, но ее нет. Потом удаляют Джона... Хотим запросить переговоры ВАР»

Мурад Мусаев недоволен судейством в игре с ЦСКА.

«Краснодар» сыграл вничью с армейцами в 7-м туре Мир РПЛ (1:1).

На 56-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба , проиграв борьбу за мяч у лицевой линии, пнул его в защитника армейцев Мойзеса Барбозу и заодно зацепил шипами его руку .

Главный судья Рафаэль Шафеев принял решение удалить колумбийца.

«Увидели яркую игру. Обе команды шли в атаку. Было много моментов, когда атака на атаку шла. ЦСКА начал очень мощно – армейцы всегда сильно играют в первом тайме. Потом мы перехватили инициативу, вторую половину тайма провели очень качественно. Во втором тайме ожидали то же самое, ждали голов, но арбитр полностью испортил игру.

Ни разу после своего возвращения в РПЛ я не говорил про судейство. Убегает Кордоба – нет красной. Отменяют гол, фолит тот же игрок – это вторая желтая, но ее нет. Потом удаляют Джона... Мы хотим запросить переговоры ВАР, о чем они говорили, когда выносили это решение с красной карточкой!» – сказал главный тренер «Краснодара ».