Ройс стал амбассадором «Боруссии». Хавбек «Гэлакси» смотрел матч дортмундцев в ЛЧ с «Буде-Глимт» на фанатском секторе

Ройс получил должность в «Боруссии» и посетил матч клуба в ЛЧ.

Атакующий полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси » Марко Ройс получил должность в своем бывшем клубе – «Боруссии» Дортмунд .

36-летний немец стал амбассадором клуба, за который выступал с 2012 по 2024 год, и будет представлять команду на различных мероприятиях в качестве посла. В составе «Боруссии» Марко выиграл 5 трофеев (два Кубка и 3 Суперкубка Германии) и дважды уступил в финале Лиги чемпионов .

В новой роли Ройс посетил матч 6-го тура общего этапа ЛЧ «Боруссия» – «Буде-Глимт » (2:2). Он был на фанатском секторе на «Сигнал Идуна Парк».

– Что приходит вам на ум, когда вы думаете о дортмундской «Боруссии»?

– Она была и остается моей жизнью. Я провел всю жизнь здесь, в клубе, стараясь отдавать все силы. И клуб старался делать то же самое для меня. Это просто идеальное совпадение. Конечно, были взлеты и падения. Это нужно признать, – сказал Ройс в эфире DAZN.

Изображение: кадр из трансляции DAZN