Ройс стал амбассадором «Боруссии». Хавбек «Гэлакси» смотрел матч дортмундцев в ЛЧ с «Буде-Глимт» на фанатском секторе
Атакующий полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Марко Ройс получил должность в своем бывшем клубе – «Боруссии» Дортмунд.
36-летний немец стал амбассадором клуба, за который выступал с 2012 по 2024 год, и будет представлять команду на различных мероприятиях в качестве посла. В составе «Боруссии» Марко выиграл 5 трофеев (два Кубка и 3 Суперкубка Германии) и дважды уступил в финале Лиги чемпионов.
В новой роли Ройс посетил матч 6-го тура общего этапа ЛЧ «Боруссия» – «Буде-Глимт» (2:2). Он был на фанатском секторе на «Сигнал Идуна Парк».
– Что приходит вам на ум, когда вы думаете о дортмундской «Боруссии»?
– Она была и остается моей жизнью. Я провел всю жизнь здесь, в клубе, стараясь отдавать все силы. И клуб старался делать то же самое для меня. Это просто идеальное совпадение. Конечно, были взлеты и падения. Это нужно признать, – сказал Ройс в эфире DAZN.
Изображение: кадр из трансляции DAZN