«Барса» не смогла обыграть «Райо» на выезде – 1:1. Перес ответил на гол Ямаля с пенальти

«Барселона» на выезде сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1) в 3-м туре Ла Лиги.

