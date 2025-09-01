Матч окончен
«Барса» не смогла обыграть «Райо» на выезде – 1:1. Перес ответил на гол Ямаля с пенальти
«Барселона» на выезде сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1) в 3-м туре Ла Лиги.
Игра проходила на стадионе «Кампо де Вальекас».
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 40-й Ламин Ямаль реализовал пенальти, который сам заработал. Франсиско Перес сравнял счет на 67-й.
Ла Лига. 3 тур
31 августа 19:30, Кампо де Вальекас
Завершен
1 - 1
