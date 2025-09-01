  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барса» не смогла обыграть «Райо» на выезде – 1:1. Перес ответил на гол Ямаля с пенальти
785

«Барса» не смогла обыграть «Райо» на выезде – 1:1. Перес ответил на гол Ямаля с пенальти

«Барселона» на выезде сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1) в 3-м туре Ла Лиги.

Игра проходила на стадионе «Кампо де Вальекас».

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 40-й Ламин Ямаль реализовал пенальти, который сам заработал. Франсиско Перес сравнял счет на 67-й.

Ла Лига. 3 тур
31 августа 19:30, Кампо де Вальекас
Райо Вальекано
Завершен
1 - 1
Барселона
Матч окончен
Чаваррия
90’
+4’
Альваро Гарсия   Гумбау
90’
+3’
Паласон   Эспино
90’
+2’
78’
Ферран Торрес   Левандовски
78’
Бальде   Мартин
Де Фрутос   Камельо
76’
Луис Фелипе   Оскар Валентин
76’
  Франсиско Перес
67’
62’
Ольмо   Фермин Лопес
62’
Рафинья   Рэшфорд
Унаи Лопес   Франсиско Перес
59’
56’
Кунде
2тайм
Перерыв
Унаи Лопес
45’
40’
  Ямаль
Трехо
38’
Баталья
38’
Райо Вальекано
Баталья, Чаваррия, Лежен, Луис Фелипе, Рациу, Альваро Гарсия, Сисс, Унаи Лопес, Де Фрутос, Диас, Паласон
Запасные: Унаи Лопес, Балиу, Нтека, Фернандес, Трехо, Альваро Гарсия, Де Фрутос, Паласон, Карденас, Вертрауд, Бесерра, Луис Фелипе
1тайм
Барселона:
Гарсия, Бальде, Кристенсен, Эрик Гарсия, Кунде, Педри, де Йонг, Ольмо, Рафинья, Ямаль, Ферран Торрес
Запасные: Дро Фернандес, Бальде, Рафинья, Ферран Торрес, Кочен, Араухо, Кубарси, Касадо, Фернандес, Торрентс, Ольмо, Шченсны
Подробнее

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?12498 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoБарселона
logoРайо Вальекано
logoЛа Лига
logoЛамин Ямаль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Жаркая ничья ЦСКА и «Краснодара», Кордоба грозится уйти из РПЛ после красной, «Ливерпуль» обыграл «Арсенал», победа Пиастри, «Барса» потеряла очки, Рудковская против Тутберидзе и другие новости
2 минуты назад
Маскерано о потасовке после матча «Интер Майами» и «Сиэтла»: «Когда есть реакция, это означает, что была провокация. Никому не нравится подобное поведение»
217 минут назад
Кордобу удалили за «агрессивное поведение и удар сопернику ногой в руку». Такая запись внесена в протокол матча ЦСКА – «Краснодар» («СЭ»)
1651 минуту назад
Кин про «Арсенал»: «Футболисты выглядят немного как роботы в атаке. Сделайте что-то спонтанно. Сложно забить «Ливерпулю», полагаясь только на стандарты»
2сегодня, 03:07
Суарес плюнул в сотрудника «Сиэтла» на фоне 0:3 в финале Кубка лиг. Между игроками «Интер Майами» и «Саундерс» возникла стычка после матча
40сегодня, 02:42Фото
«Интер Майами» 1 раз пробил в створ в финале против «Сиэтла» – это сделал Месси. «Саундерс» нанесли 6 ударов в створ при 38% владения
9сегодня, 02:30
«Интер Майами» Месси проиграл «Сиэтлу» (0:3) в финале Кубка Лиг
46сегодня, 02:09
«Серик Беледиеспор» Юрана проиграл 2 матча подряд с общим счетом 2:9. Команда идет 16-й в первой лиге Турции
12сегодня, 01:30
Фомин о 9-м месте «Динамо»: «Хотел бы извиниться за отрезок – огорчены результатами и игрой. Мы все вместе должны выбраться из этой ситуации»
10сегодня, 00:42
Исак переходит в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» за 125 млн фунтов – клубы договорились. Это рекордный для трансфер для Англии
81сегодня, 00:30
Ко всем новостям
Последние новости
Эми Мартинес хочет перейти в «МЮ» – вратарь сообщил «Вилле» об этом. Клуб и голкипер согласовали контракт
337 минут назад
Радимов про РПЛ: «Все начинают больше говорить не о футболе, а о судействе. Кому это надо? Неужели нельзя это исправить?»
5сегодня, 02:54
Киву о поражении от «Удинезе»: «Интеру» нужно стараться играть красиво, но быть готовым действительно некрасиво. Не смогли подобрать правильную тактику для создания моментов»
1сегодня, 01:55
Актюркоглу завершает переход в «Фенербахче» из «Бенфики». Игравший за «Галатасарай» вингер заявил, что «присоединился к самому большому и уважаемому клубу Турции»
2сегодня, 01:45
«Астон Вилла» может подписать Санчо. Клуб изучает возможность перехода вингера «МЮ»
1сегодня, 01:15
Биджиев про 1:0 с «Динамо» Карпина: «У них большой процент владения мячом со всеми – интересно, как будет после нашего матча. Ребята молодцы, понравилось качество игры»
сегодня, 00:54
Дуглас Соарес: «Шафеев ошибся, Кордоба не коснулся Мойзеса. И я не понял, за что он мне желтую дал. Но в целом судья провел хорошую игру»
18вчера, 22:05
«Барса» выиграла один из пяти последних выездных матчей с «Райо»
10вчера, 21:49
«Челси» возвращает Гиу из аренды в «Сандерленде», куда отдал его в начале августа
13вчера, 21:41
«Ман Сити» и «Фенербахче» договорились о трансфере Эдерсона (Ягыз Сабунджуоглу)
8вчера, 21:32