  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кордоба заявил, что готов уйти из «Краснодара» из-за судейства: «Больше так продолжать не могу. Надоело молчать, все равно, что со мной сделают»
Кордоба заявил, что готов уйти из «Краснодара» из-за судейства: «Больше так продолжать не могу. Надоело молчать, все равно, что со мной сделают»

Джон Кордоба заявил, что готов уйти из «Краснодара» из-за судейства.

Нападающий «быков» получил красную карточкуот судьи Рафаэля Шафеевана 56-й минуте матча с ЦСКА (1:1) за то, что пнул мяч в Мойзеса Барбозу и шипами зацепил его руку.

– Мне кажется, что пора мне говорить. Надоело молчать. Все равно, что они со мной сделают. Пришло время пересмотреть работу судей. Наши ошибки обсуждают. По отношению ко мне, когда дают желтые карточки. Судья даже не пошел смотреть повтор. Когда есть спорный момент, то пусть пойдет к монитору. Зачем нам тогда ВАР? Пусть его убирают.

– Судейство может сказаться на вашем пребывании в «Краснодаре»?

– За 4 года произошло все возможное. Если надо уехать, то я уеду. Я люблю «Краснодар», но больше продолжать так я не могу, – сказал Кордоба.

