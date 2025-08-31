«Локомотив» упустил победу над «Крыльями» (2:2), ведя 2:0 после 1-го тайма. Раков сравнял на 96-й с пенальти, гол Комличенко отменили после ВАР, Николая удалили с поля

«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (2:2) в 7-м туре Мир РПЛ.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игра проходила на «РЖД Арене».

Дмитрий Воробьев открыл счет уже на 3-й минуте с передачи Данила Пруцева. Дмитрий Баринов на 44-й отличился посде подачи Алексея Батракова с углового. Амар Рахманович забил на 53-й. Николай Комличенко отличился на 89-й, гол был отменен после видеопросмотра.

Комличенко на 94-й был удален с поля за вторую желтую в своей штрафной, а Вадим Раков реализовал заработанный пенальти на 96-й.

