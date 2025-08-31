  • Спортс
198

«Локомотив» упустил победу над «Крыльями» (2:2), ведя 2:0 после 1-го тайма. Раков сравнял на 96-й с пенальти, гол Комличенко отменили после ВАР, Николая удалили с поля

«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (2:2) в 7-м туре Мир РПЛ.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игра проходила на «РЖД Арене». 

Дмитрий Воробьев открыл счет уже на 3-й минуте с передачи Данила Пруцева. Дмитрий Баринов на 44-й отличился посде подачи Алексея Батракова с углового. Амар Рахманович забил на 53-й. Николай Комличенко отличился на 89-й, гол был отменен после видеопросмотра.

Комличенко на 94-й был удален с поля за вторую желтую в своей штрафной, а Вадим Раков реализовал заработанный пенальти на 96-й. 

Премьер-лига. 7 тур
31 августа 12:45, РЖД Арена
Локомотив
Завершен
2 - 2
Крылья Советов
Матч окончен
90’
+9’
Божин
90’
+6’
  Раков
Комличенко
90’
+4’
86’
Фернандо
Комличенко
86’
85’
Чернов   Игнатенко
Бакаев   Мялковский
79’
Ненахов   Фассон
79’
79’
Бабкин   Витюгов
Бакаев
77’
71’
Чернов
70’
Солдатенков
Воробьев   Рамирес
68’
Руденко   Комличенко
68’
Ненахов
60’
Баринов
55’
53’
  Рахманович
46’
Гальдамес   Печенин
46’
Рассказов   Сутормин
46’
Ахметов   Марин
2тайм
Перерыв
  Баринов
44’
17’
Ахметов
Руденко
10’
  Воробьев
3’
Локомотив
Лантратов, Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов, Баринов, Пруцев, Батраков, Бакаев, Руденко, Воробьев
Запасные: Годяев, Ненахов, Бакаев, Тимофеев, Руденко, Воробьев, Сарвели, Веселов, Ньямси, Погостнов, Салтыков, Шейко
1тайм
Крылья Советов:
Песьяков, Божин, Солдатенков, Чернов, Гальдамес, Рассказов, Бабкин, Фернандо, Ахметов, Рахманович, Раков
Запасные: Лепский, Гальдамес, Бабкин, Фролов, Кокарев, Ороз, Олейников, Ахметов, Чернов, Рассказов, Баняц
