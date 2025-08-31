Матч окончен
«Локомотив» упустил победу над «Крыльями» (2:2), ведя 2:0 после 1-го тайма. Раков сравнял на 96-й с пенальти, гол Комличенко отменили после ВАР, Николая удалили с поля
«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (2:2) в 7-м туре Мир РПЛ.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игра проходила на «РЖД Арене».
Дмитрий Воробьев открыл счет уже на 3-й минуте с передачи Данила Пруцева. Дмитрий Баринов на 44-й отличился посде подачи Алексея Батракова с углового. Амар Рахманович забил на 53-й. Николай Комличенко отличился на 89-й, гол был отменен после видеопросмотра.
Комличенко на 94-й был удален с поля за вторую желтую в своей штрафной, а Вадим Раков реализовал заработанный пенальти на 96-й.
Премьер-лига. 7 тур
31 августа 12:45, РЖД Арена
Завершен
2 - 2
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости