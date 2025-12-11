«Краснодару» интересен Рассказов. «Крылья» готовы продать защитника за 150 млн рублей, если не смогут продлить контракт – Николай хочет получать 4 млн в месяц (Иван Карпов)
Правый защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов может продолжить карьеру в «Краснодаре».
По данным Ивана Карпова, самарцы столкнулись с проблемой при продлении контракта, рассчитанного до конца июня 2026 года.
27-летний россиянин готов остаться в клубе, который предлагает соглашение до лета 2029 года, но хочет получать 4 миллиона рублей в месяц. Маловероятно, что ему согласуют такую зарплату, так как потолок в «Крыльях» – 2,5-3 млн рублей в месяц.
К Рассказову проявляет интерес «Краснодар». Также среди кандидатов «быков» на замену травмированному Сергею Петрову – Даниил Денисов из Спартака, Максим Ненахов из «Локомотива», а также Владислав Саусь и Мингиян Бевеев из «Балтики».
«Крылья» пытаются договориться с игроком на своих условиях, но если не получится, то готовы продать Рассказова зимой за 150 млн рублей. Летом он сможет присоединиться к новой команде на правах свободного агента.
Николай отдал 4 голевых паса и получил 5 желтых карточек в 16 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Подробная статистика экс-игрока «Спартака» – здесь.