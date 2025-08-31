Яна Рудковская: «Если бы Трусова не перешла, она могла бы выиграть Олимпийские игры. Плющенко очень ею горел»

Яна Рудковская считает, что Трусова выиграла бы ОИ, если бы осталась у Плющенко.

Александра Трусова тренировалась под руководством Евгения Плющенко в сезоне-2020/21, после чего вернулась к Этери Тутберидзе .

«Все очень просто. Я по-прежнему считаю, что если бы Саша не перешла, она могла бы выиграть Олимпийские игры, потому что Женя очень ею горел. Но в какой-то момент вот эта вот сила... Этери – очень сильная женщина, и в ней есть, конечно, качества, которых пока нет у Евгения. И, наверное, у него их и никогда не будет, потому что у него совершенно не такой подход.

Он занимает такую же позицию, как Алексей Николаевич Мишин. Он будет тренировать только тогда, когда он этого хочет, ему это надо. И если он видит, что нет химии – перестает тренировать, говорит: «Нет, ничего с этим спортсменом больше не будет. Либо этот спортсмен меняется, как я говорю, либо ничего не будет происходить».

И если бы, может быть, в тот момент, когда с Сашей был небольшой конфликт, когда он ей говорил: «Не надо выходить на тройной аксель», а она говорила: «Надо, я хочу попробовать». Ну, ты знаешь Сашку: если Сашка что-то захотела, то... Но когда он говорил: «Саш, делаешь два с половиной», она на всех тренировках катала произвольную программу с пятью четверными.

То есть первый прокат произволки с пятью четверными вообще-то должен был быть, конечно, на ЧМ в Стокгольме. Но пошло не так, потому что случился конфликт тренера и ученицы, где стратегические Евгений все-таки настаивал не рисковать с акселем, а Саша все-таки хотела кататься с акселем. На этом фоне случился их внутренний конфликт спортсмен-тренер. И случилось то, что она сорвала короткую программу, стала там двенадцатой. Ну и в итоге – третье место.

Хотя ты же понимаешь прекрасно, сделай она все чисто в короткой... И даже сделай три или четыре четверных, которые для нее были вообще изи, то она была бы чемпионкой мира. Но она стала бронзовым призером все равно, опять же – с Женей.

И после этого, конечно, когда она приехала, я сказала Жене сразу: «Женя, пока ты не наладишь контакт с ней...», а он говорит: «Пока нет контакта. Его сейчас нет, я не буду ни на чем настаивать». Он может себе позволить не уговаривать учеников: «Останься со мной». Вот он Плющенко, понимаешь?

И все. Саша ушла. А почему пришла? Потому что она всегда знала, что мы очень хорошо к ней относимся. И мы дружить не переставали. Женя болел за нее на Олимпиаде и сказал свою крылатую фразу, что физуха у Трусовой лучше, чем у Криштиану Роналду.

Хотя действительно сказал, что будет какая-то стратегическая с ней ошибка, что и случилось в короткой программе (замечу – та же самая), и она будет лишь второй.

Он поставил тогда серьезные деньги на Аню Щербакову, выиграл, потому что всегда говорил о том, что Саша должна доверять не только своему сердцу, а все-таки тренерской тактике. Он сказал, что скорее всего команда поставит ей двойной аксель, а она пойдет на три с половиной – и это будет стоить ей золота. И вот так оно и произошло», – сказала Рудковская в интервью Евгении Медведевой.