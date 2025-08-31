  • Спортс
  • Забарный о Сафонове: «Я должен взаимодействовать с ним на профессиональном уровне и буду выполнять обязательства перед «ПСЖ»
117

Забарный о Сафонове: «Я должен взаимодействовать с ним на профессиональном уровне и буду выполнять обязательства перед «ПСЖ»

Илья Забарный высказался об игре за «ПСЖ» вместе с Матвеем Сафоновым.

«Не поддерживаю никаких отношений ни с одним россиянином.

Что касается моего одноклубника, я должен взаимодействовать с ним на профессиональном уровне и буду выполнять свои обязательства перед клубом», – сказал защитник в эфире шоу «Футбол 360».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
