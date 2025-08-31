Забарный о Сафонове: «Я должен взаимодействовать с ним на профессиональном уровне и буду выполнять обязательства перед «ПСЖ»
Илья Забарный высказался об игре за «ПСЖ» вместе с Матвеем Сафоновым.
«Не поддерживаю никаких отношений ни с одним россиянином.
Что касается моего одноклубника, я должен взаимодействовать с ним на профессиональном уровне и буду выполнять свои обязательства перед клубом», – сказал защитник в эфире шоу «Футбол 360».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
