«Реал» дал Алонсо еще три матча на исправление ситуации. Поражение и свист фанатов затмили позитивные изменения в игре с «Ман Сити» (As)

«Реал » дал главному тренеру Хаби Алонсо еще три матча на исправление ситуации.

Сообщалось, что 44-летний баск может быть отправлен в отставку в случае поражения в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов от «Манчестер Сити». Сливочные вчера уступили дома со счетом 1:2.

Однако, по данным As, руководство «Мадрида» даст больше времени тренеру для улучшения результатов. На будущее Хаби могут повлиять три матча Ла Лиги и Кубка Испании в этом году – против «Алавеса » (14 декабря), «Талаверы» (17-го) и «Севильи» (20-го).

В клубе отметили позитивные изменения в игре «Реала» в матче с «Ман Сити», однако поражение и свист со стороны фанатов не устроили руководителей «сливочных».

Утверждается, что Алонсо не ставили ультиматум, но неудачные выступления команды могут повлиять на принятие решения не в пользу тренера. Оно может быть принято уже в январе, если ситуация, которая вызывает беспокойство у боссов, не изменится.

После декабрьских матчей будет двухнедельный перерыв перед игрой Примеры против «Бетиса» и полуфиналом Суперкубка Испании с «Атлетико». Еще несколько дней назад поездка в Саудовскую Аравию считалась решающим моментом для будущего Алонсо, теперь же пристальное внимание уделяется следующим трем матчам команды.

Что касается отношения игроков к делу и критики, то она связана не с игрой против «Ман Сити», а скорее с предыдущими инцидентами. Негативная реакция болельщиков на Винисиуса Жуниора на «Сантьяго Бернабеу» была очевидна, но клуб по-прежнему верит в бразильца, хотя и требует от него улучшения игры и реализации. То же самое относится и к Джуду Беллингему.