  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» дал Алонсо еще три матча на исправление ситуации. Поражение и свист фанатов затмили позитивные изменения в игре с «Ман Сити» (As)
87

«Реал» дал Алонсо еще три матча на исправление ситуации. Поражение и свист фанатов затмили позитивные изменения в игре с «Ман Сити» (As)

«Реал» дал Алонсо еще три матча на исправление ситуации.

«Реал» дал главному тренеру Хаби Алонсо еще три матча на исправление ситуации.

Сообщалось, что 44-летний баск может быть отправлен в отставку в случае поражения в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов от «Манчестер Сити». Сливочные вчера уступили дома со счетом 1:2.

Однако, по данным As, руководство «Мадрида» даст больше времени тренеру для улучшения результатов. На будущее Хаби могут повлиять три матча Ла Лиги и Кубка Испании в этом году – против «Алавеса» (14 декабря), «Талаверы» (17-го) и «Севильи» (20-го).

В клубе отметили позитивные изменения в игре «Реала» в матче с «Ман Сити», однако поражение и свист со стороны фанатов не устроили руководителей «сливочных». 

Утверждается, что Алонсо не ставили ультиматум, но неудачные выступления команды могут повлиять на принятие решения не в пользу тренера. Оно может быть принято уже в январе, если ситуация, которая вызывает беспокойство у боссов, не изменится.

После декабрьских матчей будет двухнедельный перерыв перед игрой Примеры против «Бетиса» и полуфиналом Суперкубка Испании с «Атлетико». Еще несколько дней назад поездка в Саудовскую Аравию считалась решающим моментом для будущего Алонсо, теперь же пристальное внимание уделяется следующим трем матчам команды.

Что касается отношения игроков к делу и критики, то она связана не с игрой против «Ман Сити», а скорее с предыдущими инцидентами. Негативная реакция болельщиков на Винисиуса Жуниора на «Сантьяго Бернабеу» была очевидна, но клуб по-прежнему верит в бразильца, хотя и требует от него улучшения игры и реализации. То же самое относится и к Джуду Беллингему.

Что делать с Хаби Алонсо?25902 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
logoХаби Алонсо
болельщики
logoТалавера
logoЛа Лига
logoКубок Испании
logoСантьяго Бернабеу
logoАлавес
logoСуперкубок Испании
logoСевилья
logoРеал Мадрид
logoВинисиус Жуниор
logoДжуд Беллингем
отставки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Миятович о «Реале»: «У Алонсо долгосрочный проект – необходимо терпение. В футболе все сложнее выигрывать много матчей подряд. «Мадрид» произвел хорошее впечатление против «Сити»
11 декабря, 08:27
Алонсо не уволят из «Реала» после поражения от «Ман Сити». Тренер останется в клубе до матча с «Алавесом» (Патрик Бергер)
11 декабря, 07:17
Алонсо о свисте на «Бернабеу»: «Это нормально, ничего нового. Должны воспринимать это как норму – требования в «Реале» очень высоки»
11 декабря, 05:37
«Реал» один раз пробил в створ ворот «Ман Сити» – худший показатель в домашнем матче ЛЧ с сезона-2003/04
11 декабря, 02:55
Беллингем про Алонсо: «Замечательный тренер. У меня с ним прекрасные отношения, у партнеров – тоже. В «Реале» никто не жалуется, пытаемся решить проблемы в раздевалке»
11 декабря, 01:26
Главные новости
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Сассуоло», «Наполи» в гостях у «Удинезе», «Интер» против «Дженоа», «Ювентус» сыграет с «Болоньей»
21 минуту назад
Первый тренер Сафонова: «Матвей должен играть по спортивному принципу. Видимо, у Шевалье в контракте с «ПСЖ» пункт, чтобы он всегда выходил в старте»
58 минут назад
Победы «Барсы» и «Арсенала», «Россия 25» выиграла на старте КПК, Сафонов снова сыграл за «ПСЖ» и другие новости
сегодня, 04:10
Мечтали про браслет Whoop? Мы разыгрываем три таких в новом квизе про ЛЧ
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Батраков и Кисляк — это даже не 10% от Радимова. Когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который мог все». Слуцкий о хавбеках
сегодня, 03:32
Итурральде об отмене гола «Осасуны» «Барсе»: «Катена споткнулся и налетел на Жоана Гарсию перед ударом Эррандо»
сегодня, 03:16
Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Арсенал» сам усложнил себе задачу – это главный урок. Побеждать нужно увереннее. Мы провели 2-3 минуты абсолютно пассивно»
вчера, 22:42
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
12 декабря, 20:50Тесты и игры
Слот о Салахе: «Нет проблем, которые нужно урегулировать. Ситуация с ним такая же, как и с любым другим игроком»
вчера, 22:26
Морган о 2:1 «Арсенала» с «Вулвс»: «Мы играли дерьмово, но все равно победили. Жезус – наш спаситель в преддверии Рождества 🙏🏻»
вчера, 22:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Фрайбург» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
11 минут назад
Кечинов о Черчесове и «Динамо»: «Он бы не отказался. С этим тренером любая топ-команда будет бороться за самые высокие места»
31 минуту назад
«Удинезе» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
46 минут назад
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:14
Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде: «Хочу поиграть еще год». 41-летний игрок близок к продлению контракта с «Сармьенто» из Аргентины
сегодня, 04:00
«Милан» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
сегодня, 03:44
Кечинов назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Проводит колоссальную работу. С игроками высокого класса работать сложнее, к каждому нужно найти подход»
сегодня, 02:48
Защитник «Рубина» Нижегородов: «Ждите меня в «Реале» через полгодика. У меня и отец, и дядя успешно играли против «Мадрида»
сегодня, 02:34
Юлманд о 2:0 с «Кельном»: «Байер» победил заслуженно. Командный дух был на высоте»
сегодня, 02:19
«Вулверхэмптон» впервые проиграл 9 матчей подряд в чемпионате Англии. У «волков» 2 очка в 16 играх
сегодня, 01:59