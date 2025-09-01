US Open. Джокович играет со Штруффом, Фриц, Алькарас, Лехечка вышли в 1/4 финала
Карлос Алькарас обыграл Артура Риндеркнеша в четвертом круге US Open.
Четырехкратный чемпион Новак Джокович борется с Яном-Леннардом Штруффом.
US Open
Нью-Йорк, США
24 августа – 7 сентября 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Четвертый круг
