US Open. Джокович играет со Штруффом, Фриц, Алькарас, Лехечка вышли в 1/4 финала

Карлос Алькарас обыграл Артура Риндеркнеша в четвертом круге US Open.

Четырехкратный чемпион Новак Джокович борется с Яном-Леннардом Штруффом.

Сетка здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

24 августа – 7 сентября 2025

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Четвертый круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
