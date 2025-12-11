Тьерри Анри: «Мне жаль Алонсо, но в «Реале» 90% – это игроки, 10% – тренер. Хаби слишком много тренирует и недостаточно управляет, но мы видели «Байер», где команда слушала его»

Тьерри Анри: мне жаль Алонсо – ситуация в «Реале» нелепая.

Бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри назвал нелепой ситуацию с давлением на главного тренера «Реала» Хаби Алонсо .

Вчера «Мадрид» дома уступил «Манчестер Сити» (1:2) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Утверждалось , что клуб дал Алонсо еще три матча на исправление ситуации. Команда на 4 очка отстает от «Барсы» в таблице Ла Лиги .

«Мне всегда кажется нелепым, что у тренера могут возникнуть проблемы после шести месяцев работы. Но знаете, в клубе уровня «Реала» или «Барселоны» можно проснуться и услышать плохие новости, потому что все может измениться.

Не думаю, что «Мадриду » следует сомневаться в тренере. Если у вас есть тренер, вы пытаетесь понять, на что он способен.

Для некоторых Хаби слишком много тренирует и недостаточно управляет. Лично я с этим не согласен, но так уж получается. Мне жаль Алонсо, потому что мы видели, что он сделал с «Байером », когда тренировал команду, которая прислушивалась к его указаниям.

Есть тренеры, которые просто позволяют игрокам быть игроками. В «Барселоне» создают тренеров. У них есть свой стиль игры, который они должны уважать, это зависит от состава. В «Реале» другой подход: 90% – игроки, 10% – тренер. Нужно позволить им самим управлять машиной. Иногда эго берет верх», – сказал Анри в эфире CBS Sports.