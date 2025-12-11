Агент Рыжикова: «Сергей не крыса и не будет бежать с корабля. Он востребован в «Балтике», но я я не исключаю, что рано или поздно увидим его главным тренером»

Агент Рыжикова: Сергей не крыса и не будет бежать с корабля.

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы Сергея Рыжикова , заявил, что тренер «Балтики» не планирует уходить из клуба.

– Сергей в тренерском штабе. Там, как я понимаю, особо не разделяют, кто за что отвечает. У них команда – как одна семья, поэтому они дают такой результат.

Единственный, перед кем я больше остальных сниму шляпу, – это тренер по физподготовке. Я впервые такое вижу, чтобы у команды практически не было функционального спада. Они на шесть километров каждый матч перебегают любого соперника. Где-то не хватает мастерства – они компенсируют за счет объема работы и своих сил. Это вызывает уважение.

– Есть у Сергея амбиции работать самостоятельно?

– Амбиции были и есть. Но надо понимать, что он тоже задрал определенную планку. Сейчас он в хорошей команде на серьезных условиях.

Если бы до «Балтики» ему сказали: «Вот тебе команда, которая играет в «Золоте» Второй лиги, может быть, он с радостью бы пошел. Но сейчас он знает себе цену, и его уважают.

Думаю, этот сезон он точно доработает в «Балтике». Во-первых, это целая семья: некрасиво будет бежать с корабля, он не какая-то крыса. Во-вторых, он там востребован, ему нравится эта работа. В дальнейшем я не исключаю, что рано или поздно мы увидим его главным тренером, – сказал Сафонов.