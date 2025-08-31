Висса заявил, что хочет покинуть «Брентфорд»: «Клуб подтвердил, что не будет стоять на моем пути, но изменил позицию. Обещание, что я могу уйти летом, не выполнили»

Йоан Висса опубликовал заявление о ситуации в «Брентфорде».

Ранее сообщалось , что «Ньюкаслу » было отказано в трансфере 28-летнего форварда за 35 млн фунтов и 5 млн в качестве бонусов. В июле «Ноттингем Форест» также получил отказ на предложение по футболисту. Источники в «Брентфорде» подчеркнули, что клуб не называл запрашиваемую цену ни одной из команд.

У игрока остался еще год по контракту, и клуб АПЛ имеет опцию его продления еще на 12 месяцев.

«За последние несколько недель было много спекуляций о моем будущем в «Брентфорде ». В результате я хотел бы рассказать напрямую и честно о том, как обстоят дела.

Я молчал в течение большей части лета, но, учитывая, что до закрытия трансферного окна остались часы, я вынужден четко прояснить, что хочу покинуть «Брентфорд». Я считаю, что клуб явно стоит на моем пути, несмотря на серию справедливых предложений в течение всего лета.

Я всегда отдавал 100 процентов для «Брентфорда» с того дня, как подписал контракт в 2021 году. Я горжусь тем, что мы построили вместе, и никогда не воспринимал возможность играть за клуб как должное.

У фанатов «Брентфорда» всегда будет особое место в моем сердце. И я всегда вел себя профессионально, как на поле, так и за его пределами. Для меня было честью носить эту футболку 149 матчей и отпраздновать 49 голов.

Ранее этим летом я провел открытые дискуссии со старшим руководством клуба, включая ключевых директоров и нового главного тренера. Я ясно дал понять, что намерен принять новый вызов. Во время этих разговоров мне и моим представителям было подтверждено, что клуб не будет стоять на моем пути, если будет получено разумное предложение. Это также было зафиксировано в письменной форме.

Основываясь на этом понимании, я стремился найти новый клуб, информируя «Брентфорд» с полной прозрачностью на каждом шаге. «Брентфорд» получил официальное предложение от другого клуба Премьер-лиги, а затем я сообщил, что хочу перейти. У меня сложилось впечатление из всех моих разговоров с «Брентфордом», что мы взаимно согласились расстаться.

Тем не менее, когда окно подходит к концу, клуб значительно изменил свою позицию, идя вразрез с тем, о чем говорилось ранее. Это оставило меня в трудном и разочаровывающем положении. Обещание, что я могу уйти этим летом, не было выполнено. Меня грустно, что я вынужден писать об этом, и я придерживаюсь абсолютного уважения к клубу и его фанатам.

Я хочу прояснить, что я не действовал непрофессионально, и при этом я не хочу уйти из «Брентфорда» на плохих условиях. Я был открыт в своей позиции. Я по-прежнему надеюсь, что справедливое и разумное решение все еще может быть найдено до того, как трансферное окно будет закрыто.

Тем временем я должен делать то, что считаю подходящим для моей карьеры и семьи, и настаивать на том, чтобы «Брентфорд» сдержал свое слово, чтобы позволить мне перейти в новый клуб по справедливой цене.

Я хочу поблагодарить всех болельщиков «Брентфорда» за их поддержку и понимание во время этой трудной ситуации. Ваша энергия и вера в меня всегда много значили. Дело не в том, что я хочу уйти из этого фантастического футбольного клуба. Речь идет о том, чтобы мне позволили двигаться вперед с благословением «Брентфорда» на основе повторяющегося обещания, что я могу начать новую главу этим летом.

Если меня заставят остаться этим летом, это лишь запятнает четыре замечательных года в этом невероятном клубе, и поэтому я прошу владельцев и директоров «Брентфорда» сдержать их слово и позволить мне уйти в последние часы трансферного окна», – написал Висса в соцсетях.

Виссе ну никак не дают уйти в «Ньюкасл». Потому и трансфер Исака в «Ливерпуль» подвис