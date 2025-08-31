Медведев расстался с тренером Жилем Серварой, с которым работал с 2017-го
Даниил Медведев прекратил сотрудничество с тренером Жилем Сервара.
С французом Медведев работал с 2017 года. Под его руководством он выиграл US Open-2021 и стал первой ракеткой мира.
Также из команды Медведева ушел тренер по физподготовке Эрик Эрнандес.
В этом году Медведев выиграл лишь один матч на турнирах «Большого шлема» и выпал из топ-10.
