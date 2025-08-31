«Ливерпуль» лидирует в АПЛ после трех туров, у «Челси» на 2 очка меньше, у «Арсенала» и «Тоттенхэма» – на 3. «МЮ» пока на 8-м месте, «Ман Сити» – на 12-м
«Ливерпуль» вышел на чистое первое место после 3-го тура чемпионата Англии.
Команда Арне Слота сегодня одолела «Арсенал» (1:0) и оторвалась от него в таблице.
Действующие чемпионы одержали три победы в трех турах и лидируют в чемпионате. Следом идет «Челси» (7 очков).
По шесть баллов набрали «Арсенал», «Тоттенхэм», «Эвертон», «Сандерленд» и «Борнмут».
«Манчестер Юнайтед» с 4 очками на данный момент занимает 8-ю строчку, набравший 3 очка «Манчестер Сити» идет 12-м.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
