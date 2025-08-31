«Ливерпуль» лидирует в АПЛ после трех туров, у «Челси» на 2 очка меньше, у «Арсенала» и «Тоттенхэма» – на 3. «МЮ» пока на 8-м месте, «Ман Сити» – на 12-м

«Ливерпуль» вышел на чистое первое место после 3-го тура чемпионата Англии.

Команда Арне Слота сегодня одолела «Арсенал» (1:0) и оторвалась от него в таблице.

Действующие чемпионы одержали три победы в трех турах и лидируют в чемпионате. Следом идет «Челси » (7 очков).

По шесть баллов набрали «Арсенал », «Тоттенхэм », «Эвертон», «Сандерленд» и «Борнмут».

«Манчестер Юнайтед » с 4 очками на данный момент занимает 8-ю строчку, набравший 3 очка «Манчестер Сити » идет 12-м.