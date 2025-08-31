Евробаскет-2025. Трипл-дабл Дончича помог Словении обыграть Бельгию, Израиль нанес первое поражение Франции и другие результаты

Сегодня прошли шесть матчей группового этапа Евробаскета-2025.

Греция разгромила Грузию с разницей в 41 очко (94:53), Яннис Адетокумбо набрал 27 очков и сделал 8 подборов.

Словения одержала первую победу на турнире, взяв верх над Бельгией – 86:69. Лука Дончич оформил трипл-дабл – 26 очков, 10 подборов и 11 передач.

Израиль нанес первое поражение Франции.

Евробаскет-2025

Групповой этап

Группа C (Лимасол, Кипр)

Положение команд : Греция – 3-0, Испания – 2-1, Италия – 2-1, Босния и Герцеговина – 1-2, Грузия – 1-2, Кипр – 0-3.

Группа D (Катовице, Польша)

Положение команд : Польша – 3-0, Франция – 2-1, Израиль – 2-1, Словения – 1-2, Бельгия – 1-2, Исландия – 0-3.

Группа А (Рига, Латвия)

Положение команд : Турция – 3-0, Сербия – 3-0, Латвия – 1-2, Эстония – 1-2, Португалия – 1-2, Чехия – 0-3.

Группа B (Тампере, Финляндия)

Положение команд : Германия – 3-0, Финляндия – 3-0, Литва – 2-1, Швеция – 1-2, Великобритания – 0-3, Черногория – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.