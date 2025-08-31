  • Спортс
  • ЦСКА – «Краснодар». 1:1 – Кордоба удален за пинок мяча в сторону Мойзеса, один из голов Кисляка отменили! Онлайн-трансляция
ЦСКА – «Краснодар». 1:1 – Кордоба удален за пинок мяча в сторону Мойзеса, один из голов Кисляка отменили! Онлайн-трансляция

ЦСКА играет с «Краснодаром» в 7-м туре Мир РПЛ.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 27-й забил Матвей Кисляк, но гол отменили из-за фола Жоао Виктора в начале атаки. На 36-й Кисляк снова забил – это гол был засчитан. На 44-й Джон Кордоба сравнял счет с передачи Эдуарда Сперцяна.

На 56-й Кордоба получил прямую красную карточку: форвард «Краснодара» пнул мяч в Мойзеса с близкого расстояния.

Встреча лидеров таблицы чемпионата проходит на «ВЭБ Арене». ЦСКА занимает текущее второе место с 14 очками после 6 матчей, «Краснодар» идет на первом с 15 баллами. 

В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ». 

Премьер-лига. 7 тур
31 августа 15:00, ВЭБ Арена
ЦСКА
Второй тайм
1 - 1
0′
Краснодар
Гайич   Алеррандро
82’
73’
Батчи   Кривцов
73’
Черников   Ленини
70’
Тормена
Шуманский   Мусаев
65’
63’
Перрен   Жубал
60’
Мусаев
Челестини
60’
59’
Дуглас
Кисляк
59’
56’
Кордоба
50’
Черников
2тайм
Перерыв
44’
  Кордоба
  Кисляк
36’
Жоао Виктор
20’
ЦСКА
Акинфеев, Мойзес, Жоао Виктор, Дивеев, Гайич, Круговой, Глебов, Кисляк, Обляков, Алвес, Шуманский
Запасные: Тороп, Абдулкадыров, Бандикян, Сериков, Гайич, Шуманский, Баровский, Лукин, ди Лусиано, Рядно, Верде, Руис
1тайм
Краснодар:
Агкацев, Виктор Са, Диего Коста, Тормена, Петров, Дуглас, Черников, Батчи, Сперцян, Перрен, Кордоба
Запасные: Батчи, Дж. Гонсалес, Перрен, Стежко, Черников, Корякин, Хмарин, Козлов, Голиков
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Внутриком – это душа компании. Нам нужен лид, который не даст ей угаснуть никогда – приходите работать в Спортс''!
