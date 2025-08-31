ЦСКА – «Краснодар». 1:1 – Кордоба удален за пинок мяча в сторону Мойзеса, один из голов Кисляка отменили! Онлайн-трансляция

ЦСКА играет с «Краснодаром» в 7-м туре Мир РПЛ.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 27-й забил Матвей Кисляк, но гол отменили из-за фола Жоао Виктора в начале атаки. На 36-й Кисляк снова забил – это гол был засчитан. На 44-й Джон Кордоба сравнял счет с передачи Эдуарда Сперцяна.

На 56-й Кордоба получил прямую красную карточку: форвард «Краснодара» пнул мяч в Мойзеса с близкого расстояния.

Встреча лидеров таблицы чемпионата проходит на «ВЭБ Арене». ЦСКА занимает текущее второе место с 14 очками после 6 матчей, «Краснодар» идет на первом с 15 баллами.

В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ».

Премьер-лига. 7 тур 31 августа 15:00, ВЭБ Арена ЦСКА Второй тайм 1 - 1 0′ Краснодар Гайич Алеррандро 82’ 73’ Батчи Кривцов 73’ Черников Ленини 70’ Тормена Шуманский Мусаев 65’ 63’ Перрен Жубал 60’ Мусаев Челестини 60’ 59’ Дуглас Кисляк 59’ 56’ Кордоба 50’ Черников 2 тайм Перерыв 44’ Кордоба

Кисляк

36’ Жоао Виктор 20’ ЦСКА Акинфеев, Мойзес, Жоао Виктор, Дивеев, Гайич, Круговой, Глебов, Кисляк, Обляков, Алвес, Шуманский Запасные: Тороп, Абдулкадыров, Бандикян, Сериков, Гайич, Шуманский, Баровский, Лукин, ди Лусиано, Рядно, Верде, Руис 1 тайм Краснодар: Агкацев, Виктор Са, Диего Коста, Тормена, Петров, Дуглас, Черников, Батчи, Сперцян, Перрен, Кордоба Запасные: Батчи, Дж. Гонсалес, Перрен, Стежко, Черников, Корякин, Хмарин, Козлов, Голиков

