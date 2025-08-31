ЦСКА – «Краснодар». 1:1 – Кордоба удален за пинок мяча в сторону Мойзеса, один из голов Кисляка отменили! Онлайн-трансляция

Гайич Алеррандро
82’
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 27-й забил Матвей Кисляк, но гол отменили из-за фола Жоао Виктора в начале атаки. На 36-й Кисляк снова забил – это гол был засчитан. На 44-й Джон Кордоба сравнял счет с передачи Эдуарда Сперцяна.
На 56-й Кордоба получил прямую красную карточку: форвард «Краснодара» пнул мяч в Мойзеса с близкого расстояния.
Встреча лидеров таблицы чемпионата проходит на «ВЭБ Арене». ЦСКА занимает текущее второе место с 14 очками после 6 матчей, «Краснодар» идет на первом с 15 баллами.
В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ».