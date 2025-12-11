Автобус «ПСЖ» закидали камнями в Бильбао после 0:0 с «Атлетиком» в ЛЧ. Никто не пострадал
Автобус «ПСЖ» закидали камнями в Испании.
Автобус «ПСЖ» подвергся нападению в Испании после матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Атлетика» (0:0).
Как сообщает RMC Sport, ночью после игры транспортное средство парижан закидали камнями возле отеля команды в Бильбао – повреждения были замечены в двух местах. В автобусе во время атаки никого не было.
В итоге «Пари Сен-Жермен» утром пришлось искать другой способ, как добраться до аэропорта. Команда уехала на другом автобусе.
Что делать с Хаби Алонсо?25746 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости