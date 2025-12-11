  • Спортс
Автобус «ПСЖ» закидали камнями в Бильбао после 0:0 с «Атлетиком» в ЛЧ. Никто не пострадал

Автобус «ПСЖ» закидали камнями в Испании.

Автобус «ПСЖ» подвергся нападению в Испании после матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Атлетика» (0:0).

Как сообщает RMC Sport, ночью после игры транспортное средство парижан закидали камнями возле отеля команды в Бильбао – повреждения были замечены в двух местах. В автобусе во время атаки никого не было.

В итоге «Пари Сен-Жермен» утром пришлось искать другой способ, как добраться до аэропорта. Команда уехала на другом автобусе.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RMC Sport
