Сперцян о поведении Челестини: «Есть тенденция по неуважению к «Краснодару». Все против нас, но мы не сдаемся. И в прошлом году так было: конкуренты, судьи»

Эдуард Сперцян заявил о тенденции по неуважению к «Краснодару».

В воскресенье «быки» сыграли вничью с ЦСКА в матче 7-го тура Мир РПЛ .

После игры главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев выразил недовольство тем, что скамейка ЦСКА аплодировала Джону Кордобе, покидавшему поле после удаления.

– Что скажешь о поведении тренера ЦСКА?

– Спасибо, что сказали. Есть тенденция по неуважению к «Краснодару». Все против нас, но мы не сдаемся. Да и в прошлом году так было: и конкуренты, и судьи. Бывает такое, что арбитры хорошо судят, – сказал полузащитник «Краснодара ».