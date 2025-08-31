Сперцян о поведении Челестини: «Есть тенденция по неуважению к «Краснодару». Все против нас, но мы не сдаемся. И в прошлом году так было: конкуренты, судьи»
Эдуард Сперцян заявил о тенденции по неуважению к «Краснодару».
В воскресенье «быки» сыграли вничью с ЦСКА в матче 7-го тура Мир РПЛ.
После игры главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев выразил недовольство тем, что скамейка ЦСКА аплодировала Джону Кордобе, покидавшему поле после удаления.
– Что скажешь о поведении тренера ЦСКА?
– Спасибо, что сказали. Есть тенденция по неуважению к «Краснодару». Все против нас, но мы не сдаемся. Да и в прошлом году так было: и конкуренты, и судьи. Бывает такое, что арбитры хорошо судят, – сказал полузащитник «Краснодара».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
